От лихих фейерверков Петра до пророчеств гибели: Как Петербург справлял Новый год в разные эпохи

Елки-палки и пьяный Дед Мороз

Новый год - один из самых любимых праздников в России, однако до сих пор многие факты об этом событии малоизвестны. В преддверии 2020 года писатель-историк, собиратель петербургского фольклора Наум Синдаловский поделился самыми интересными из них.

- Петр одновременно с указом праздновать приказал жечь фейерверки, стрелять из пушек, ружей, из всего, что стреляет, - рассказал Наум Александрович. - Причем не только на площадях и улицах, но и на дворах. Количество покалеченных, побитых и убиенных не считалось, а их было много.

Указом Петр обязал украшать питейные заведения снаружи еловыми ветками. Новшество так понравилось, что у многих новогоднее убранство провисело целый год, постепенно придя в негодность.

- Именно так появилось выражение «елки-палки», - поведал историк.

Есть и редкая легенда о том, как появился первый Дед Мороз. Версия маловероятная, зато забавная.

- Петр, издав указ 20 декабря, 21-го уже пошел проверять его исполнение. И первое, на что он наткнулся, был пьяный боярин, - улыбается Синдаловский. - Царь разгневался, приказал одеть его в шутовской наряд и пустил ходить проверять исполнение указа. Отсюда будто бы и пошла традиция Деда Мороза.

Первая ель и снежные потехи

Елка стала главной гостьей праздника при Николае I. В 1819 году царь решил порадовать свою супругу Александру Федоровну, и подарил ей к Новому году ель. Мода на хвойное дерево быстро распространилась среди знати. Тогда же появилась традиция украшать верхушку шестиконечной Вифлеемской звездой – символом Рождества.

Группа детей в маскарадных костюмах у елки. 1913-1914 г., Санкт-Петербург. Автор: Булла К. К. ФОТО: ЦГАКФФД СПб

В Петербурге, по словам историка, празднование Нового года всегда сопровождалось снежными потехами. Устраивали для народного развлечения Горы – деревянные сооружения с крутыми скатами, облитыми водой. Их ставили в двух местах – напротив Адмиралтейства на Неве, и при впадении Охты в Неву.

Праздник тайком

Сегодня трудно представить, что когда-то Новый год попал в опалу. Известно, что праздник запретили в СССР из-за связи с Рождеством, однако Наум Синдаловский говорит о более ранних корнях запрета.

- В 1916 году в Саратове для пленных немцев устроили елку, потому что эта традиция пришла из Германии. Конечно, это русским не понравилось – война идет! И Синод принимает решение, мол, все это происки немцев, и елки запрещаются в России. Позже, в 1918 году, уже советская власть подтвердила своим указом, что это буржуазное наследие, и с ним надо бороться, - объяснил историк.

Но, сколько праздник не запрещай, народ от радостного повода собраться за столом не откажется. В советском Ленинграде справляли Новый год тихо, без шумных гуляний. Как рассказали сотрудники музея «Старый Новый Год», за это даже можно было угодить в тюрьму.

Ставить елки в доме открыто стало возможным только в 1935 году, после публикации письма партийца Павла Постышева с предложением вернуть Новый год.

- Поскольку Рождество и по старому, и по новому стилю расходится с праздником, советская власть ухватилась за это. То же самое произошло со звездой – вместо Вифлеемской появилась красная, пятиконечная, - рассказал Синдаловский.

Духовой оркестр у новогодней елки в помещении Кузнечного колхозного рынка.1936 г., Ленинград. Автор не установлен. ФОТО: ЦГАКФФД СПб

«Отцу на фронт»

Не ушла традиция праздновать и в страшные для Ленинграда времена – в блокаду горожане как могли накрывали стол и часто слали открытки на фронт, чтобы поддержать бойцов.

Елок в бывшей столице, разумеется, не было, однако и тут нашелся выход – главный символ Нового года рисовали на стенах зданий. В Ленобласти деревья были, и их использовали не только для праздника. По словам сотрудника музея, еловыми иголками в блокаду лечили раненых, а отваром из хвои поили детей, чтобы хоть как-то восполнить нехватку витаминов.

Разумеется, как и в любое другое время, в блокаду в городе было социальное неравенство, и пока одни голодали, другие могли себе позволить в Новый год обильный стол.

- Неудивительно, что фильм «Праздник» Алексея Красовского на эту тему вызвал целую волну приятия и неприятия, - заметил Наум Синдаловский.

Наум Синдаловский.Фото: Алиса ИНЯХИНА

Новый год и мистика

Петербург не зря носит звание самого мистического города, еще за несколько лет до его основания ему сулили гибель. По словам историка, именно начало Нового года, а еще острее начало новой эпохи сопровождалось зловещими предсказаниями.

- За 300 с лишним лет Петербургу чего только не обещали! Накануне 2000-х небезызвестный Павел Глоба предрекал городу взрывы. В начале XX века кто-то говорил об угрозах потопления. Даже накануне создания Петрограда ему пророчили гибель от воды. Как правило, такие прорицатели оживлялись накануне яркого события, вроде смены века. Сегодня традиция сохранилась, только трансформировалась в пожелания добра, счастья и благополучия.

Продавщица отдела игрушек одного из магазинов Ленпромторга. 1942 г., Ленинград. Автор: Федосеев В. Г. ФОТО: ЦГАКФФД СПб

Сколько было в истории города разных перипетий накануне Нового года! Сегодня Петербург отмечает этот праздник с размахом, радуя горожан разноцветными огнями и ярмарками. И хотя Северная столица вновь стоит на пороге нового десятилетия, верится, что на этот раз ее ожидают только добрые знамения.