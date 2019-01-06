Огонь, вода и тайные знаки: Святочные гадания на любовь, деньги и судьбу

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» – эти строки Василия Жуковского знакомы, пожалуй, каждому. И сейчас, в канун Рождества, самое время обратиться к традициям гадания. «Комсомолка» вспоминает, как гадали в старину, откуда пошли народные поверья, и какие способы узнать свою судьбу сохранились до наших дней.

Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный

Каких гаданий только нет! Однако самым популярным в любые времена остается одно – на поиск жениха. Проводятся обряды с 6 по 19 января. Здесь важно представить себе будущего мужа во всех деталях – от роста и цвета волос до привычек и походки, рассказала «КП» экстрасенс Татьяна Ларина.

- Желания надо очень конкретно описывать. У меня на приемах есть практика – визуализация. На самом деле у каждого человека уже заложен тот идеальный образ, который должен быть. Я заставляю женщин увидеть того, кто им предначертан судьбой. Мы убираем весь прошлый опыт и описываем – его рост, комплекцию, все вплоть до запаха, до пальцев, цвета глаз. В чем он ходит, сколько зарабатывает, какой он в сексе. В итоге мы приходим к вопросу – такая женщина, как ты, может заинтересовать его? Я помещаю ее в его фантом, и она описывает, какие барышни ему нравятся. И мы меняем ее, чтобы при встрече с ним она смогла его зацепить, - рассказывает Татьяна Ларина.

Этот ритуал, по ее словам, можно проделывать в одиночку. Главное – оградить себя от любых звуков, чтобы ничто не мешало концентрации на процессе. Ну, и выходить из фантома нужно аккуратно, чтобы избежать курьезов.

«Свет мой, зеркальце, скажи…»

А вот, например, с зеркалами, любимыми волшебными предметами из сказок, лучше быть осторожными и не практиковать ритуалы без опытного проводника. Заглянув в зеркало, можно увидеть собственную сущность, что для новичка в таких делах весьма опасно, предупредила ведьма. Но есть и вполне безобидные способы задействовать зеркало в Святки.

Гадания с помощью зеркала.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Из простых ритуалов, которые не навредят, есть такой – перед зеркалом мы ставим символы того, чего желаем себе. Зеркало должно быть новым, чтобы в него еще никто не смотрел. Мы ставим напротив фотографию – мужчины симпатичного, ребенка, яхты и так далее. И зеркало за сутки наполняется этой информацией. Потом его открываем, смотрим в него и просим дать это нам. А потом уже подобное притягивает подобное. Но надо помнить, что везде и все решает вера, - напоминает Ларина.

Волшебные стихии

Испокон веков люди взаимодействовали с окружающим миром, изучали его природу и пытались приручить стихии. Так в гадания пришли ритуалы, связанные с водой и огнем. Как рассказала «КП» ясновидящая Властелина Птицына, некоторые из них уже, конечно, канули в Лету, но есть и такие, которые используются до сих пор.

- Традиция гадать – славянская. Гадали по воде, по воску, по ветру, даже по дыму. На печной саже гадали. Топили печь перед сном, как только она прогорала, доставались угольки. Их кидали на глиняный блин и начинали трясти. Угольки отесывались, их потом стряхивали и смотрели, что за рисунок остался на блине. Сейчас, конечно, печь мало у кого есть, но осталось простое гадание по огню. Берется бумага, ее нужно сильно скомкать, потом сжечь. Затем зажигается свеча, выключается свет, и смотришь на тень огарка. Там может быть лицо человека, машина, можно увидеть даже ситуацию какую-то. Обязательно в расшифровке символов надо полагаться на интуицию, если смотреть в интернете трактовки, можно найти то, чего на самом деле нет, - обратила внимание ясновидящая.

Но с огнем шутки плохи – зазеваешься и вместо суженого или машины накличешь пожар. Гораздо безопаснее гадать по воде. Тут важно правильно зарядить ее энергией, поделилась с «КП» ведьма Татьяна Ларина.

- Все заговоры в языческом мире делались на воду. Вода – до сих пор не изученная до конца субстанция. Раньше девушки так парней к себе притягивали – давали водичку выпить. Им бабки ее заговаривали. Сейчас не надо сильно заморачиваться, есть практики, когда ты говоришь несколько слов на воду, но с определенной динамикой. Например, слово «любовь» или «здоровье». Главное, чтобы вода была артезианская или колодезная, не из трубы, - рассказала ведьма.

Внимательно следите за знаками Вселенной

Если вспомнить поэму Жуковского «Светлана», там девушки гадали на суженого, кидая за ворота сапожок. В современном мире не известно, к чему приведет такой способ познать свое будущее, поэтому лучше использовать более простые ритуалы, советует Властелина Птицына. Например, внимательно смотреть в окно.

- Надо в полночь остаться дома одной, закрыть все двери, открыть окно и смотреть, кто идет. Если это женщина, идет ссутулившись, то судьба твоя будет такой же тяжелой, как у нее. Если идет красивый хлопец, встретишь суженого. Если прошла собака, то в твоей жизни появится друг. Если слышишь, как кто-то крикнул имя, то так будут звать того, с кем ты встретишься. Если идет женщина с ребенком – к беременности. Если кошка прошла – жди несчастья. Если крыса пробежала, то какой-то враг на тебя зуб точит. Даже в год крысы это иначе не трактуется. Если птица пролетела – письма жди или другой весточки. Если машина едет мимо твоих окон, дорогая – у тебя будет хорошая дорога, новое начинание или даже успешный бизнес. А если сильная метель на улице, то у тебя будет много испытаний за этот год. Ну, а если дождь идет – то ты с деньгами будешь, - рассказала ясновидящая.

Да, если ориентироваться на последний знак, в Петербурге должно быть очень много богатых людей! Любопытно, что даже для самых ленивых есть способы узнать свою судьбу. В Святки, по словам Властелины Птицыной, нужно обращать внимание на знаки, которые подает нам Вселенная. Они есть всегда, однако в это время имеют особую силу.

- Святки – это вообще время слежения за подсказками. Так, если вдруг на прогулке услышал колокольный звон, значит, у тебя скоро будет знаменательная встреча, которая в дальнейшем выльется тебе колечком на руке. Или ты идешь, а навстречу человек незнакомый тебе улыбается, это значит, что вскоре твоя жизнь в корне поменяется. Если разбилась тарелка – тоже знак. На мелкие кусочки – к ссоре, а если на крупные четыре – значит, год будет хлебосольным, - поведала собеседница «КП».

Итак, святочные дни только начинаются, пора заглянуть в будущее. Благо способов уйма – кому свечи по душе, кому гадание на записках, кому и в зеркало посмотреть не страшно. И кто знает, может за привычным поворотом по дороге в булочную, нас поджидает то самое счастье.