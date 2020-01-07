2020-01-07T14:25:29+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с няней на 4 дня

Мать малышки не заметила ее отсутствия во время праздников
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге няня вместе с ребенком пропала в новогодние праздники.В Петербурге няня вместе с ребенком пропала в новогодние праздники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кто-то не заметил, как пролетели новогодние праздники. А кто-то – как во время них пропала пятилетняя дочь. Так отметила зимние каникулы петербургская парочка. Она – простая упаковщица в службе доставки. Он – водитель такси. Праздников сожители очень ждали, и на спиртное все дни не скупились, а о ребенке и вовсе забыли.

О том, что девочки давно не видно, в полицию Петербурга сообщили накануне вечером. Участковый сразу же нагрянул в квартиру и ребенка там действительно не нашел. Зато увидел хорошо отмечающую Новый год парочку. Мать, как выяснилось, отсутствия ребенка не замечала целых четыре дня. Но все же вспомнила, что 3 января малышку забрала знакомая.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, эта женщина была девочке вроде няни. При этом жила в той же квартире, что и пара с ребенком. 38-летняя подруга помогала матери с ребенком: водила в детский сад, на прогулки и развлечения, а иногда забирала на другую квартиру – где зарегистрирована сама. Туда же она ушла с малышкой и после Нового года. Со слов матери девочки, на связь няня не выходила и трубку не брала.

Пока парочку везли в отделение полиции для разбирательств, а на малышку составляли ориентировку, в квартире у няни никто не открывал. К счастью, женщины с ребенком просто не было дома. Вскоре пропавшую нашли вместе с няней. С малышкой все хорошо. А вот ее матери светит административка.

– Девочка несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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