Праздновали вместе Рождество: Водитель иномарки насмерть сбил пару подростков в Петербурге

Смертельная авария произошла накануне вечером у дома по проспекту Мориса Тореза в Петербурге. 16-летний Сережа и 15-летняя Алла (имена изменены - прим.ред.) переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель «Киа Рио». Пара уже почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся на них иномарку. Пешеходы попытались отскочить. Но не успели. Водитель перед "зеброй" даже не попытался затормозить.

- -Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Девушка с травмами различных частей тела в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Водитель даже не притормозил Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Сейчас полиция проводит проверку. Для родственников подростков эта трагедия стала шоком.

- Мой сын, Сережа. Родился 18.07.2003 18:35, погиб в ДТП 7.01.2020 17:55. Жизнь кончилась, - написала в соцсетях мать подростка. Для нее Сережа был единственным сыном.

В аварии погиб 16-летний подросток

Подростки в тот день, судя по всему, вместе праздновали Рождество. Сережа с Аллой на своих страницах в соцсетях выкладывали совместные фото и делали видео-истории. Девушка хвасталась своей красотой.

- Сережа с Аллой не были влюблены друг в друга, - пояснила "КП-Петербург" подруга подростков Ирина. - Они близко дружили. Может, Сережа и хотел ухаживать за ней. Но у Аллы был парень. Близко они начали общаться год назад, когда Сережа перешел в школу, где училась Алла. Но они были знакомы и раньше. В тот день мы должны были встретиться, долго не виделись. Но они так и не дошли.

В ДТП разбираются сотрудники полиции Фото: ДТП и Чп Петербурга

Сергей хотел поступить в колледж. Алла о себе незадолго до трагедии рассказывала так: "Занималась 2 года плаваньем, тяжелая атлетика полгода. Легкая атлетика полгода. Занимаюсь изобразительным искусством, есть много призовых мест".

Авария произошла неподалеку от дома Сергея. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники полиции, которые уже возбудили уголовное дело. Сейчас водитель уже задержан.