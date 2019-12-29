2019-12-29T19:46:50+03:00
Звезды

Михаил Боярский отпраздновал юбилей и снова попался на неправильной парковке на Невском проспекте

Д'Артаньяна, судя по всему, штрафами не напугать
Роман ЛЯЛИН
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Авто Михаила Боярского заметили на Невском проспекте Фото: t.me/MegapolisonlineАвто Михаила Боярского заметили на Невском проспекте Фото: t.me/Megapolisonline
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Михаил Боярский несколько дней назад отпраздновал юбилей. 26 декабря легендарному артисту исполнилось 70 лет, и тогда с днем рождения главного мушкетера страны поздравили все: горожане, семья и многие артисты, в том числе коллеги по цеху. Сам же Михаил Сергеевич рассказывал, что считал себя современным новатором, но оказался очень архаичным. Народный артист признался, что ему чужд современный театр и кино, где нужно материться и различать трансгендерный пол артиста.

За рулем человек, похожий на Михаила Боярского Фото: t.me/Megapolisonline

За рулем человек, похожий на Михаила Боярского Фото: t.me/Megapolisonline

Правда, есть у Михаила Сергеевича и еще одна особенность, которая становится традицией. Народный артист часто попадает в объективы камер с неправильной парковкой. В народе ее уже спели прозвать "мушкетерской". Еще совсем недавно Д'Артаньян был в центре скандала из-за парковки на Невском проспекте, за что позже ему влепили два штрафа на сумму 8 тысяч рублей. Но, судя по всему, это его не остановило.

Прошлая парковка Михаила Боярского Фото: СОЦСЕТИ

Прошлая парковка Михаила БоярскогоФото: СОЦСЕТИ

И теперь "Мерседес" артиста вновь замечен на Невском проспекте. Судя по фотографиям, за рулем люксового авто сам Михаил Сергеевич. Но горожане отмечают, что на фоне праздничных событий поднимать скандал вокруг Михаила Сергеевича не стоило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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