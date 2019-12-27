2019-12-27T12:47:07+03:00
Общество

Победить зло: зачем по всему миру ставят поклонные кресты

Осенью «символ веры» появился в Сербии, а следующей весной новый крест освятят в Петербурге
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Осенью «символ веры» появился в Сербии, а следующей весной новый крест освятят в Петербурге. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».Осенью «символ веры» появился в Сербии, а следующей весной новый крест освятят в Петербурге. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».
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В начале 2020 года в Петербурге откроется воссозданный храм Рождества Христова на Песках. Уже в это Рождество в нем проведут Богослужение. Рядом с храмом – поклонный крест высотой 3,5 метра. На кресте изображен распятый Спаситель, в основании – Святые православной церкви. Точно такие же кресты, как свидетельство Божией победы над злом, сегодня появляются по всему миру, в том числе благодаря фонду «Созидающий мир». О новой традиции и об объединяющей силе креста поговорили с президентом фонда Вячеславом Заренковым.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

- Как возникла идея ставить поклонные кресты в разных точках мира?

- Сегодня, когда все подвергается критике и переосмыслению, объединить людей может только вера. Не во что-то неясное, абстрактное, а вера в Бога. Крест – не только символ веры для всех христиан. Он не просто освящает место, над которым водружен. Крест объединяет вокруг себя людей во всем мире и напоминает нам о заповедях, которые дал Бог. Ведь это сегодня так нужно! Потому что кругом разжигаются бессмысленные конфликты. Мы делим земли, придумываем новые правила, отличные от тех, что даны нам свыше.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

- Где вы уже установили кресты?

- В России, Беларуси, на Кипре. А совсем недавно еще один крест появился в Сербии. Все кресты выполнены из белого мрамора. Это долговечный и красивый материал. Их изготовили в Челябинске на заводе «Коелгамрамор» по проекту архитектора Екатерины Кузнецовой.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

. - Почему именно эти места?

- Везде Господня земля, не будем забывать об этом. Русские, белорусы, сербы, греко-киприоты – братья. Нас объединяет, в том числе вера. Мы – православные и дорожим нашим единством.

Беларусь – моя малая родина. Мы восстанавливаем там Покровский монастырь в Толочине, именно на его территории появился первый поклонный крест. Два креста были установлены на территории храмов-побратимов в Петербурге и на Кипре. Они построены по одному проекту, их общины дружат, и поклонные кресты на территориях этих храмов тоже служат символом единства и объединения.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

В октябре мы установили крест в Сербии на территории монастыря святых царственных мучеников Романовых в Бачевцах на Дрине. Это еще один символ нашего духовного единства, связующее наши народы звено. Сербы очень почитают святого царя Николая и всю царскую семью за неоценимую помощь, которую последний российский император оказал братскому народу. Сербская Православная Церковь первая прославила Николая II в лике святых.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Мы построили и подарили монастырю соборную церковь в честь святых царственных мучеников, а в этом году достроили и освятили храм святителя Иоанна (Максимовича). Святой Иоанн прошел путь от Харькова и Белграда до Шанхая и Сан-Франциско, заботился о русских людях, оказавшихся в эмиграции, очень почитал царскую семью и сыграл важную роль в ее прославлении, в сохранении памяти. В день освящения храма был освящен и поклонный крест.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

- Что в ближайших планах?

Еще один поклонный крест уже установлен рядом с храмом Рождества Христова на Песках. Это храм был разрушен в 1934 году, и сейчас мы занимаемся его воссозданием – он уже стал одним из украшений Центрального района. В начале 2020 года храм откроет двери для прихожан, а в начале июня состоится великое освящение храма. В этот же день будет освящен и крест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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