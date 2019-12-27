Дед Мороз встретился с финским сантой Йоулупукки и узнал, где снег
Под Новый год традиции приобретают особое значение. Во что только не верят россияне! Кто пишет желание на листочке, сжигает и выпивает с шампанским, кто суеверно надевает все обновки, кто запасается символом года грядущего. Но есть традиция, соблюдать которую следует главным волшебникам этого праздника. Ежегодно в Петербурге наш российский Дедушка Мороз встречается со своим финским коллегой Йоулупукки. Вот и в этом году, 27 декабря, случилась радостная встреча, на которой побывал корреспондент «Комсомольской правды».
Российский кудесник лично встретил Йоулупукки с поезда "Аллегро"Фото: Олег ЗОЛОТО
В 14:30 на Финляндский вокзал прибыл поезд «Аллегро», прямиком из Хельсинки, на котором и добрался в наши края Йоулупукки. Дед Мороз, как уже заведено, встречал его не один, а со Снегурочной. К этому моменту на перроне уже толпились дети и взрослые – ведь кому не любопытно взглянуть на заморского Дедушку?
Волшебники поприветствовали друг друга, обменялись пожеланиями, не обошлось и без вопросов про погоду, которая в этом году в Петербурге совсем не похожа на новогоднюю.
- Когда снег-то будет, Йоулу?, - спросил Дедушка.
- У нас этого добра много! Дай бог, что и здесь с моим приездом выпадет, - отвечал финский волшебник.
Зимние кудесники крепко обнялись, ведь последний раз они виделись год назадФото: Олег ЗОЛОТО
Дед Мороз поинтересовался, как поживает супруга финского коллеги, а также представил ему Снегурочку.
- А у Йоулупукки и жена еще есть? Это что, коза, получается?, - удивилась женщина на перроне. Дело в том, что имя финского Санты переводится как «Рождественский козел», но, конечно, никаких рогов и копыт у Йоулупукки нет. Да и супруга у него точно не парнокопытная.
- Счастья! Пусть ваши желания исполнятся так же быстро, как ездит наш скоростной поезд, - поздравил россиян финский гость.
- И вам хорошо проводить Старый год, приятно встретить Новый! Пусть он будет легким, - ответствовал Дед Мороз.
Финский волшебник передал мешок подарков для маленьких россиянФото: Олег ЗОЛОТО
По традиции, финский волшебник передал мешок подарков для маленьких россиян.
- Что за подарки, Дедушка? Покажи, – попросил корреспондент «КП».
- Э, нет! Это тайна. Я сам сперва взгляну, - секретничал наш кудесник.
Любопытно, но мешка с ответными подарками при Дед Морозе не наблюдалось.
Дед Мороз встречал финского собрата с внучкой Снегурочкой и радостными петербуржцамиФото: Олег ЗОЛОТО
В завершение волшебники сделали фотографию с детьми, и каждый ушел восвояси. Теперь они увидятся только через год, как того и требует традиция. Говорят, что у всех, кто видел сказочных персонажей в момент предновогодней встречи, обязательно сбудутся желания.
Санта из Финляндии и Дед Мороз из России прогулялись по Петербургу и поздравили всех с наступающим 2020-м годом.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU