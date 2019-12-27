2019-12-27T17:18:33+03:00
Общество

Дед Мороз встретился с финским сантой Йоулупукки и узнал, где снег

Заморский волшебник пообещал помочь решить эту проблему накануне Нового 2020 года [видео, фото]
Алиса ИНЯХИНА
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Дед Мороз и финский волшебник Йоулупукки встретились в ПетербургеДед Мороз и финский волшебник Йоулупукки встретились в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Под Новый год традиции приобретают особое значение. Во что только не верят россияне! Кто пишет желание на листочке, сжигает и выпивает с шампанским, кто суеверно надевает все обновки, кто запасается символом года грядущего. Но есть традиция, соблюдать которую следует главным волшебникам этого праздника. Ежегодно в Петербурге наш российский Дедушка Мороз встречается со своим финским коллегой Йоулупукки. Вот и в этом году, 27 декабря, случилась радостная встреча, на которой побывал корреспондент «Комсомольской правды».

Российский кудесник лично встретил Йоулупукки с поезда "Аллегро" Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский кудесник лично встретил Йоулупукки с поезда "Аллегро"Фото: Олег ЗОЛОТО

В 14:30 на Финляндский вокзал прибыл поезд «Аллегро», прямиком из Хельсинки, на котором и добрался в наши края Йоулупукки. Дед Мороз, как уже заведено, встречал его не один, а со Снегурочной. К этому моменту на перроне уже толпились дети и взрослые – ведь кому не любопытно взглянуть на заморского Дедушку?

Волшебники поприветствовали друг друга, обменялись пожеланиями, не обошлось и без вопросов про погоду, которая в этом году в Петербурге совсем не похожа на новогоднюю.

- Когда снег-то будет, Йоулу?, - спросил Дедушка.

- У нас этого добра много! Дай бог, что и здесь с моим приездом выпадет, - отвечал финский волшебник.

Зимние кудесники крепко обнялись, ведь последний раз они виделись год назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимние кудесники крепко обнялись, ведь последний раз они виделись год назадФото: Олег ЗОЛОТО

Дед Мороз поинтересовался, как поживает супруга финского коллеги, а также представил ему Снегурочку.

- А у Йоулупукки и жена еще есть? Это что, коза, получается?, - удивилась женщина на перроне. Дело в том, что имя финского Санты переводится как «Рождественский козел», но, конечно, никаких рогов и копыт у Йоулупукки нет. Да и супруга у него точно не парнокопытная.

- Счастья! Пусть ваши желания исполнятся так же быстро, как ездит наш скоростной поезд, - поздравил россиян финский гость.

- И вам хорошо проводить Старый год, приятно встретить Новый! Пусть он будет легким, - ответствовал Дед Мороз.

Финский волшебник передал мешок подарков для маленьких россиян Фото: Олег ЗОЛОТО

Финский волшебник передал мешок подарков для маленьких россиянФото: Олег ЗОЛОТО

По традиции, финский волшебник передал мешок подарков для маленьких россиян.

- Что за подарки, Дедушка? Покажи, – попросил корреспондент «КП».

- Э, нет! Это тайна. Я сам сперва взгляну, - секретничал наш кудесник.

Любопытно, но мешка с ответными подарками при Дед Морозе не наблюдалось.

Дед Мороз встречал финского собрата с внучкой Снегурочкой и радостными петербуржцами Фото: Олег ЗОЛОТО

Дед Мороз встречал финского собрата с внучкой Снегурочкой и радостными петербуржцамиФото: Олег ЗОЛОТО

В завершение волшебники сделали фотографию с детьми, и каждый ушел восвояси. Теперь они увидятся только через год, как того и требует традиция. Говорят, что у всех, кто видел сказочных персонажей в момент предновогодней встречи, обязательно сбудутся желания.

Санта из Финляндии и Дед Мороз из России прогулялись по Петербургу и поздравили всех с наступающим 2020-м годом.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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