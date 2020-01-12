2020-01-12T13:01:51+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге может поставить новый температурный рекорд

12 января 2020-го имеет все шансы войти в историю города как самый жаркий январский день. Предыдущий рекорд был отмечен 11 лет назад
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Несмотря на то, что по календарю у нас должен быть январь, погода в Северной столице напоминает скорее позднюю осень.Несмотря на то, что по календарю у нас должен быть январь, погода в Северной столице напоминает скорее позднюю осень.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

И снова погода, и снова аномалии, и снова прогноз, не внушающий, честно говоря, особого оптимизма. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург уже сегодня может «обновить» температурный рекорд, поставленный не много не мало в 2009-м году. Если это случится, 12 января 2020-го станет самым теплым январским днем за всю историю метеонаблюдений.

- Сегодня Северная столица окажется в теплом секторе циклона, - рассказал «Комсомолке» специалист. – Погода ожидается преимущественно теплая: температура воздуха составит до +4 - +6 градусов. Таким образом велика вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры в января.

Снежок, конечно, еще посыплет, но сугробов в человеческий рост ждать уже не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снежок, конечно, еще посыплет, но сугробов в человеческий рост ждать уже не приходится.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Леуса, предыдущий рекорд, поставленный в 2009-м году, составлял +5,1 градуса Цельсия. Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление в столице весь день будет колебаться в пределах 746 миллиметров ртутного столба. Это существенно ниже нормы, так что, если вы страдаете метеозависимостью, откажитесь от сложных дел и больших нагрузок – пожалейте свои сосуды и сердце.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что аномально теплая зима в Санкт-Петербурге утвердилась из-за теплых циклонов, которые зарождаются в Норвежском море. С конца осени их через наш город прошла целая вереница – и конец этому процессу наступит, судя по всему, еще не скоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна погода на Крещение 2020 в Санкт-Петербурге

По прогнозам синоптиков, погода на Крещение 2020 с 18 на 19 января в Санкт-Петербурге готовит нам сюрприз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Драка со стрельбой развернулась на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге
Шестиклассница отравилась таблетками после ссоры с матерью в Санкт-Петербурге
Разбойника, ограбившего две петербургские заправки в одну ночь, задержали в Карелии
Пьяный школьник зарезал отчима в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге
Штормовой ветер, гололед, ДТП и коммунальные аварии: Ленобласть на два дня окажется в плену стихии
Неизвестный «пироман» проник в дом и поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 12 января в Санкт-Петербурге: дождь и + 5
Дом молодежи «Форпост» реконструируют за 361 миллион рублей
Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом приезжим
Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев
У разбойников, которые утром ограбили салон мобильной связи, нашли пистолеты, нож и электрошокер
Петергоф вышел на митинг против мусоросжигающего завода
С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет
За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской
Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта