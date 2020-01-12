Погода в Санкт-Петербурге может поставить новый температурный рекорд

И снова погода, и снова аномалии, и снова прогноз, не внушающий, честно говоря, особого оптимизма. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург уже сегодня может «обновить» температурный рекорд, поставленный не много не мало в 2009-м году. Если это случится, 12 января 2020-го станет самым теплым январским днем за всю историю метеонаблюдений.

- Сегодня Северная столица окажется в теплом секторе циклона, - рассказал «Комсомолке» специалист. – Погода ожидается преимущественно теплая: температура воздуха составит до +4 - +6 градусов. Таким образом велика вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры в января.

Снежок, конечно, еще посыплет, но сугробов в человеческий рост ждать уже не приходится.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Леуса, предыдущий рекорд, поставленный в 2009-м году, составлял +5,1 градуса Цельсия. Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление в столице весь день будет колебаться в пределах 746 миллиметров ртутного столба. Это существенно ниже нормы, так что, если вы страдаете метеозависимостью, откажитесь от сложных дел и больших нагрузок – пожалейте свои сосуды и сердце.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что аномально теплая зима в Санкт-Петербурге утвердилась из-за теплых циклонов, которые зарождаются в Норвежском море. С конца осени их через наш город прошла целая вереница – и конец этому процессу наступит, судя по всему, еще не скоро.

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