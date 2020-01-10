«Мы всегда помогали людям, а теперь помощь нужна нам»: Родители трехлетнего Артура из Выборга собирают деньги на его срочную реабилитацию

Семья Закиевых из Выборга всю свою жизнь посвятила спасению людей. Много лет Ольга и Сергей работают в МЧС. Три года назад они узнали радостную новость – у них появится долгожданный третий ребенок. Рады были не только родители, но и старшие дети. Они с нетерпением ждали, когда папа и мама перешагнут порог дома с маленьким Артуром на руках.

Беременность протекала хорошо, жалоб не было. Сложности начались в роддоме. Роды тянулись долго. Малыш никак не хотел появляться на свет. Наконец раздался громкий детский крик. Артур оказался крепышом. Рост – 52 см, вес – 3900 кг. Когда мальчика запеленали и отдали маме, она сразу почувствовала неладное. Он был слабым, отказывался от груди. По просьбе Ольги врачи осмотрели кроху и сразу же отправили в реанимацию. Оказалось, что у Артема была гипоксия, и он не мог дышать самостоятельно.

Папа Артура, Сергей, работает спасателем. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

- Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, взяли анализы для исследования, сделали УЗИ головного мозга – там все хорошо. Утром мне разрешили посмотреть на нашего мальчика. Приехал муж, - вспоминает Ольга. – Нам сказали, что Артурчика надо сразу же отправить в реанимацию областной больницы Петербурга.

«ОН НАС НЕ ПОДВЕДЕТ»

Тот день разделили жизнь Закиевых на «до» и «после». Люди, посвятившиеся себя спасению других, сами оказались в непростой ситуации. Сейчас они делают все, чтобы сохранить жизнь своему сыну. Первые три недели после рождения Артур провел в реанимации. Все это время ребенок находился на грани смерти. Когда состояние все же стабилизировалось, мальчика отправили домой. Выписной эпикриз был исписан жуткими диагнозами: ДЦП, вторичная микроцефалия, почечная недостаточность, псевдобульбарный синдром.

Из-за болезней родители смогли начать реабилитацию Артура после того, как ему исполнилось полгодика. Каждый день ребенок превозмогает себя. Малыш уже научился держать голову, переворачиваться с животика на спинку и «гулить».

- Мы спасатели и теперь спасаем нашего ребенка, - вздыхает Ольга. - Слово, от которого появилось имя «Артур», «arturus» переводится с латинского, как «сила, мощь». Мы верим, что Артурчик сильный, он нас не подведет.

Малыш нуждается в дорогостоящей реабилитации. Фото: благотворительный фонд "Алеша".

Ольга рассказывает, что в Новый год ее сын встречался со Снегурочкой и Дедом Морозом. Он был рад и очень много смеялся. Каждый день ребенок занимается дома с мамой и папой, в феврале они отправятся на курс массажа в другой город. Однако этого мало. Семье нужны деньги на дорогостоящую профессиональную реабилитацию. Это необходимо, чтобы не дать болезни прогрессировать и развивать новые навыки.

Помочь Артуру могут в центре «Родник». Это одна из ведущих в стране организаций, которая занимается реабилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Стоимость нового курса – 249 500 рублей. Сейчас собрана лишь часть необходимой суммы – чуть больше 20 тысяч рублей. Пожертвования приблизят мальчика к его заветной мечте – справиться со всеми препятствиями и зажить счастливой самостоятельной жизнью.

КАК ПОМОЧЬ

- Через сайт Благотворительного фонда "Алёша"

- Перечислить пожертвование на расчетный счет фонда Алёша:

Расчётный счёт в “Cбербанке”

Банк Северо-Западный Банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет 40703810055240000272

ИНН 7805303459

КПП 781601001

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Артура Закиева"