2020-01-10T17:56:31+03:00
Общество

В новом «Добродомике» в Петербурге будут бесплатно кормить по полторы тысячи пенсионеров в день

Открыть его планируют 9 мая
Алиса ИНЯХИНА
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Бесплатные обеды – настоящий подарок для сотен стариков, которые живут на крошечную пенсию.Бесплатные обеды – настоящий подарок для сотен стариков, которые живут на крошечную пенсию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бесплатные обеды – настоящий подарок для сотен стариков, которые живут на крошечную пенсию. Съесть тарелку горячего супа и второго в Петербурге пожилые люди могут в кафе «Добродомик» - этот проект стартовал в 2017 году, и в этом году планирует расшириться. Новое кафе на полторы тысячи мест 9 Мая распахнет свои двери на улице Маршала Тухачевского, 23.

- Мы уже провели все самые сложные работы в новом здании – это электрика, водопровод. Осталось сделать чистовую отделку зала, и завершить работы по вентиляции, - рассказала основательница проекта Александра Синяк. - После этого встанет самый главный вопрос – нам нужно будет закупать мебель и кухонное оборудование. А 9 мая мы хотим устроить для ветеранов концерт и начать работу кафе.

Александра Синяк. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александра Синяк.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Синяк, в первом «Добродомике» на Васильевском острове сейчас кормят максимум 700 человек в день, в новом кафе эта цифра будет в два раза больше. При этом вечером, после 16.00, ужинать в заведении смогут обычные петербуржцы, но уже за деньги. Планируют сделать и доставку.

- Так мы будем зарабатывать деньги для нашего фонда, которые пойдут на развитие сети кафе. Первое время, думаю, это не будет пользоваться популярностью, но мы готовы долго и упорно развивать это направление. Чтобы люди понимали – там, где едят пожилые, ветераны, можно приятно и хорошо провести время вечером, зная, что все твои средства ушли на помощь другим.

Новое кафе на полторы тысячи мест 9 Мая распахнет свои двери на улице Маршала Тухачевского, 23. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое кафе на полторы тысячи мест 9 Мая распахнет свои двери на улице Маршала Тухачевского, 23.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»

Идя основать кафе с бесплатной едой для пожилых людей появилась у Александры Синяк и ее супруга Евгения Гершевича в 2017 году, когда в их небольшое заведение пришел пенсионер, который не смог заплатить за обед. Постепенно супруги стали кормить бесплатно и других пожилых посетителей, а потом продали свой бизнес и открыли «Добродомик». Сейчас такое кафе есть и в Москве. Существуют заведения за счет благотворительного фонда. Как ему помочь, можно узнать в официальной группе «Добродомика» ВКонтакте.

«Добродомик»: пенсионерам обед бесплатно!.В Питере открылось необычное кафе – пенсионеров здесь кормят бесплатно. И это не какой-нибудь «дошик», а качественная домашняя еда. В планах – открыть сеть таких заведений. В добрый путь, господа!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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