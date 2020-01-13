«Срезали кожу со спины»: на лечение шестимесячной девочки с самым большим родимым пятном уйдут годы

В Санкт-Петербурге готовят к операции шестимесячную Вику Хвостанцеву – малышку из города Курган, больше 80 % тела которой занимает огромное родимое пятно. Случай Вики – невероятно сложный. По словам ее мамы, Марии Хвостанцевой, на то, чтобы полностью очистить кожу девочки от новообразований, уйдут годы.

Вика Хвостанцева из города Курган живет на свете меньше года – и за это время уже успела преодолеть множество таких испытаний, с какими справится не каждый взрослый. Большую часть тела девочки – от лопаток до верхней части ног – занимает огромное почти черное родимое пятно. «Гигантский невус» - так это заболевание называется на медицинском «языке». Родители малышки обращались за помощью в самые разные больницы – и в России и за рубежом – и везде им либо отказывали сразу, либо выставляли гигантские счета. И только в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете согласились прооперировать малышку бесплатно.

По словам мамы Вики Марии Хвостанцевой, на полное выздоровление девочки уйдут годы. Фото: страница Марии Хвостанцевой ВКонтакте

- Мы уже прилетали сюда в начале декабря, - рассказывает мама девочки Мария. – Собирался целый консилиум, специалисты никак не могли решить, каким именно методом лечить Вику. Потом у нее взяли биопсию – срезали со спинки полоску кожи от лопаток до поясницы – и отправили нас обратно в Курган, дожидаться результатов.

Изначально, продолжает наша собеседница, возвращение в Петербург запланировали на конец января. Но вылететь в Северную столицу пришлось гораздо раньше и экстренно – в новогоднюю ночь у Вики разошлись швы на ране, оставшейся от биопсии.

- Сейчас мы снова здесь, снова в университете, - рассказывает Мария. – На этой неделе Вике должны сделать первую операцию. Сказали, что будут пересаживать кожу – брать ее по кусочку с тех участков, где родинок поменьше.

Главной опасностью в случае Вики было то, что невус разовьется в злокачественную опухоль. По счастью, этого не случилось. Фото: страница Марии Хвостанцевой ВКонтакте

Сколько операций предстоит перенести Вике – пока не известно. Ясно лишь, что не одну, не две и, скорее всего, даже не пять. Полное же выздоровление малышки, по словам ее мамы, займет годы.

- Сейчас мы обсуждаем с врачами только операции, - уточняет наша собеседница. – О каком-то поддерживающем, медикаментозном лечении речи пока не идет.

В самом университете никаких подробностей о предстоящем лечении тоже пока не сообщают.

- Более точные данные у нас появятся не раньше понедельника, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе организации. – Пока можно сказать лишь, что главной опасности мы избежали – угрозы онкологии (невус из-за агрессивного воздействия – тепла или удара – может «мутировать» в злокачественную опухоль) у малышки нет.

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Маленькой Вике уже с рождение пришлось переживать нелегкие испытания. Ей противопоказаны прогулки под солнцем, а огромное родимое пятно на ее теле может в любой момент мутировать в злокачественную опухоль (подробности)