2020-01-13T19:04:42+03:00
Общество

Переименование Советских улиц в Рождественские в Петербурге «заглохло»

Решение вопроса остается за Смольным
Полина ЖУКОВА
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Советские улицы в Рождественские в Петербурге так и не переименовали.Советские улицы в Рождественские в Петербурге так и не переименовали.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Осенью 2017 года в Петербурге, кажется, только ленивый не обсуждал переименование Советских улиц в Рождественские. Кто-то выступал «за», кто-то – «против». Предлагали даже установить двойные таблички – с нынешним и старым названиями. А местные жители переживали, что будет с их документами, если имя улицы все же изменится.

Тем временем на дворе 2020-й, а улицы с первой по десятую все еще Советские.

– В 2017 году мы рекомендовали переименовать улицы в Рождественские, но постановление об этом в Смольном не разработали, – рассказали в Топонимической комиссии.

Отметим, что Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала вернуть дореволюционные названия не только в 2017-м. «Больному» вопросу уже больше двадцати лет. До этого были еще три попытки – в 1998, 2004 и 2009 годах. Однако подписать постановление так и не решались несколько губернаторов подряд – ни Владимир Яковлев, ни Валентина Матвиенко, ни Георгий Полтавченко.

Напомним, почему вообще предложили переименовать улицы в центре города. Топонимическая комиссия считает, что важно вернуть историческое название. Рождественскими они стали в 18 веке – имя пошло от храма Рождества Христова. Он был духовным центром той части города. Пока в 1934 году храм не был снесен советской властью, а на его месте не появился сквер.

– Название Рождественских улиц и переулка было тесно связано с историей местности, являлось уникальным в масштабе Петербурга, – объяснила «КП-Петербург» секретарь Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Елена Хацкевич.

Идее вернуть Советским улицам прежнее название уже больше двадцати лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Идее вернуть Советским улицам прежнее название уже больше двадцати лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Улицы же перестали быть Рождественскими еще до того, как снесли храм – в 1923 году.

– На очередной волне антирелигиозной борьбы в тот год были переименованы многие улицы Петрограда, носившие «церковные» названия. Когда понадобилось найти «замену» Рождественским, улицы переименовали по образцу пересекающего их Советского проспекта, который до 1918 года назывался Суворовским, – добавила Елена Хацкевич.

Суворовскому проспекту, кстати, вернули первоначальное название в 1944 году.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

При этом «обидеть» советское никто в Топонимической комиссии не хочет. Однако среди ярых противников переименования – коммунисты Петербурга. Первый секретарь комитета городского отделения партии Сергей Малинкович на днях отправил обращение к губернатору Александру Беглову.

– Миллионы людей в городе и стране являются поклонниками советской эпохи и не примут переименование, – отметил Сергей Малинкович.

Он также добавил, что у города есть много других проблем, на которые стоит обратить внимание, «а не мутить воду с улицами».

К слову, без шума не обходится в Петербурге не только вопрос переименования улиц. Даже восстановление храма Рождества Христова на Песках вызвало бурные споры. В двухтысячных на пересечении 6-й Советской улицы и Красноборского переулка его было решено возродить. Однако для этого пришлось снести сквер, который был на его месте. Несколько лет назад там началась активная стройка. Однако многие горожане переживают об утрате зеленого уголка до сих пор.

Мнение петербуржцев о переименовании улиц разделилось. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мнение петербуржцев о переименовании улиц разделилось.Фото: Олег ЗОЛОТО

В вопросе Советских и Рождественских улиц мнения горожан разнятся. Это признают и в Топонимической комиссии. За все 20 лет попыток переименования к ним поступило несколько тысяч обращение и «за», и «против».

– В целом можно сделать вывод, что мнение петербуржцев (и жителей этих улиц в частности) на этот счет достаточно поляризовано, – добавила Елена Хацкевич.

При этом до сих пор в городе не было голосования для горожан, в ходе которого можно было бы узнать их мнение о Советских и Рождественских улицах. Но несмотря на большой общественный резонанс в этом вопросе, организовать опрос Топонимическая комиссия не может – не наделена такими полномочиями. Она может порекомендовать то или иное название. А решение так и остается за Смольным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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