2020-01-13T19:27:24+03:00
Дом. Семья

Хозяин все новогодние каникулы прожил в парке в Ленобласти, карауля сбежавшего енота

Зверь так и не найден, и Антон Васильев пообещал за него серьезное вознаграждение
Алиса ИНЯХИНА
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Хозяева потерявшегося в Ленобласти енота Йокки вторую неделю живут в палатке в парке и выслеживают зверя.Хозяева потерявшегося в Ленобласти енота Йокки вторую неделю живут в палатке в парке и выслеживают зверя.
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Щемящая душу история про домашнего енота-полоскуна Йокки произошла рядом с поселком Горки в Ленобласти. Он потерялся в парке «Скандинавия» накануне Нового года, лишив тем самым хозяев и праздников и покоя. Они не то, что оливье пропустили, они уже несколько суток не едят и не спят, даже переселились в палатку и живут две недели в парке.

- Наш мальчик потерялся 31 декабря утром, когда мы заселились в доме отдыха в парке, - хотели там отмечать Новый год. Мохнач сам открыл дверь, она была не заперта на ключ, - рассказал «КП» хозяин Йокки Антон Васильев.

По его словам, своего любимца удалось заметить в лесу 5 января, однако зверь оказался проворнее двуногих и догнать его не смогли.

Помимо владельцев, в поисках енота принимают участие волонтеры и местная администрация парка.

- Жить, конечно, не очень удобно, но мы там не одни. На нашу просьбу откликнулся один человек, Артем Крюковский. Он тоже приехал со своей палаткой. Мне по работе нужно иногда бывать в городе, а он патрулирует местность постоянно. Йокки привык жить рядом с людьми, поэтому еду он старается искать тоже рядом с ними. Лесная пища его не прельщает, поэтому наша цель - создать небольшую искусственную помойку. Мы раскидываем мясо, его любимые лакомства, чтобы он пришел к палаткам и мы смогли его поймать, - поделился енотовладелец с «КП».

Антон Васильев готов отдать последние деньги за любимого питомца.

Антон Васильев готов отдать последние деньги за любимого питомца.

С каждым днем Йокки расширяет границы своего обитания, что волнует ищущих его хозяев. Однако, как заверил Антон Васильев, опасностей для пушистого зверька в этой местности нет.

- Вчера операция прошла хорошо: мы прочесали лес, нашли его свежие следы на выпавшем снегу. Это нас вдохновило, но не очень хорошо, что он начинает проходить ночью большее расстояние. Поначалу мы боялись за него, так как видели там лис. Но все охотники, которые к нам приезжали, заверили, что в этой зоне для него опасностей, кроме автомобилей, нет никаких. Он у нас крупный мальчишка по енотовым меркам, весит почти 12 кг, на него напасть - еще надо постараться, - рассказал собеседник «КП».

Принять участие в поиске Йокки может любой желающий. Хозяева на странице в соцсетях обещают за него вознаграждение - 50 000 рублей. Любопытно, что енот не просто домашний любимец, у него есть свой блог, в котором рассказывается о его жизни от рождения до нынешних дней. Заботливые хозяева завели блог для зверя, когда открыли для себя все прелести енотовладения. Сейчас они надеются на помощь подписчиков и просто неравнодущных любителей животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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