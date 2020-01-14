Вакансии мечты: Названы самые высокооплачиваемые профессии 2019 года в Санкт-Петербурге

Самые высокие зарплаты в Петербурге в 2019 году предлагали пластическим хирургам – 750 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставили «КП» Петербург» в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter по Северо-Западу. Кроме того, привлекательным оказался доход у IT-специалистов.

- Пластические хирурги и раньше лидировали, но я бы не делала на этом акцент, - заметила в беседе с «КП» руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. - Это очень узкая сфера, и там свои зарплатные показатели, которые чаще всего находятся в серой зоне. Если смотреть по профобластям, то лидируют IT-технологии. Средние зарплаты здесь в Петербурге – 120 тысяч рублей. Традиционно высокий доход в сфере строительства, недвижимости, проектирования и всего, что так или иначе связано с IT.

Наиболее востребованными по-прежнему остаются специалисты в области продаж – менеджеры по работе с клиентами. Также город нуждается в инженерах, рабочем персонале, строителях, агентах по недвижимости, хостес (администраторы в дорогих ресторанах и клубах, - прим. ред.), секретарях, офисных менеджерах, курьерах, водителях.

Новым трендом на рынке труда оказался запрос на молодежь.

- Востребованы начинающие специалисты и студенты. Это тренд по всей стране: поскольку в 90-х разразился демографический кризис, и в ближайшие 10-15 лет мы будем наблюдать его последствия. Число молодых будет сокращаться, мы столкнемся с проблемой старения рынка труда. Несмотря на то, что за молодежью гоняются, требования к ним никто не снижает, - рассказала Жильникова.

При этом в целом в городе сохраняется нехватка рабочих мест. Если норма конкуренции – пять претендентов на место, то в Петербурге в среднем на одну вакансию приходится девять активных резюме.

- Сложнее всего в городе найти работу топ-менеджерам и линейным руководителям – порядка 17 резюме на одну вакансию. Также госслужащим – 16 резюме. И трудно специалистам в области искусства, развлечения, масс-медиа – 14,5 резюме на место. При этом городу также не хватает консультантов, страховщиков, айтишников, банковских служащих, медиков, представителей сферы продаж. Здесь соотношение резюме к вакансиям меньше 4, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter.

КСТАТИ

Средняя зарплата по Петербургу составляет, по данным сервиса, 45 тысяч рублей. Такие цифры предлагают работодатели в объявлениях, однако в совокупности с бонусами и премиями до вычета налога можно рассчитывать на 68 тысяч рублей.