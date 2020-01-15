2020-01-15T19:18:30+03:00
Дом. Семья

Две петербурженки спасли красноухую черепаху из-подо льда на Крестовском острове

Женщины выходили рептилию и нашли ей новый дом [фото]
Алиса ИНЯХИНА
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Две петербурженки спасли красноухую черепаху из-подо льда на Крестовском острове. ФОТО: Личный архив героев публикацииДве петербурженки спасли красноухую черепаху из-подо льда на Крестовском острове. ФОТО: Личный архив героев публикации
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Счастливая рождественская история случилась в январские праздники в Петербурге. Неравнодушные местные жительницы Мария Борисова и Наталья Алексеева спасли красноухую черепашку. Ради этого женщины не только не пожалели времени и сил, но даже разбили лед, чтобы вызволить пленницу.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

- Я гуляла с ребенком и собакой на Крестовском острове 7 января. Собака подошла попить к речушке, со льда прямо, а я прошла мимо и боковым зрением увидела что-то наподобие панциря. Я даже удивилась, откуда тут черепахи? – поделилась с «КП» Мария.

Вначале петербурженка растерялась – куда девать находку? Поискала информацию в интернете, но никаких передержек для рептилий не нашла. Тогда ей на помощь пришла другая добрая душа – Наталья, которая гуляла неподалеку. Вместе женщины достали черепаху из-подо льда, разбив его ногами, а потом занялись обустройством дальнейшей судьбы красноухой.

- Наталья ее отнесла к себе, поскольку мне до дома час идти – черепаха могла просто замерзнуть! – продолжает Мария.

Женщины достали черепаху из-подо льда, разбив его ногами. ФОТО: Личный архив героев публикации

Женщины достали черепаху из-подо льда, разбив его ногами. ФОТО: Личный архив героев публикации

НОВАЯ КВАРТИРА

Несколько дней думали, куда ее пристроить, а потом Наталья решила оставить ее в частной школе на Крестовском острове, где работает директором.

- У нас много аквариумов для рыб, и даже тритончики живут, - рассказывает Наталья. - Но так как черепаха большая, пришлось ей купить новый вместительный аквариум. Так что, теперь у нее шикарная квартира, отличное кормление и много общения - дети рады новому питомцу! Вот вчера первый раз кормили ее креветками, балуют ее.

Школьники в восторге от истории про рождественское чудо, теперь даже соперничают за право покормить героиню. Ясно пока одно – без внимания она точно не останется.

Школьники в восторге от истории про рождественское чудо, теперь даже соперничают за право покормить героиню. ФОТО: Личный архив героев публикации

Школьники в восторге от истории про рождественское чудо, теперь даже соперничают за право покормить героиню. ФОТО: Личный архив героев публикации

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

- Черепаха огромная, взрослая. Это девочка, как оказалось. Как назвать, пока не решили, даже конкурс устроили, - отмечает Наталья. - Как она оказалась в реке? Никто не может догадаться. Но скорее всего, выбросили, так бывает. Берут маленькую – никаких проблем, а когда она вырастает, за ней же надо много убирать, и люди выбрасывают.

Самое приятное в этой истории, по словам Марии, что в городе оказалось много отзывчивых людей – в соцсетях женщинам предлагали помощь в обустройстве жизни красноухой даже после того, как для нее был найден дом.

- В понедельник начали активно писать люди и предлагать помощь, в том числе материальную – на ветеринаров и на корм. Мир оказался не без добрых людей! Никаких денег ни от кого мы не брали, но все же приятно, что мы не одни, - заключила собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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