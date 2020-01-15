Появилось видео со следственного эксперимента в Нарьян-Маре, где в детском саду зарезали ребенка

В Нарьян-Маре следователи поставили точку в расследовании убийства шестилетнего ребенка в детском саду. Малыша убил 36-летний Денис Поздеев. Мужчину пустил охранник, который подумал, что это отец одного из воспитанников. Преступник спокойно поднялся к спящим во время тихого часа детям и зарезал одного из мальчиков. Воспитательница пыталась ему помешать, но Поздеев ее оттолкнул. После этого Поздеева задержали сотрудники детского сада. На допросе изувер заявил, что расправиться с малышом ему приказал сатана в обмен на долгую жизнь и деньги.

Следователи заводили уголовное дело не только на убийцу, но и на охранника, пустившего Поздеева. Сейчас силовики уже закончили расследование и показали видео со следственного эксперимента. На кадрах сотрудник ЧОПа показывает, как пустил мужчину в детский сад.

Мальчика убили во снеФото: СОЦСЕТИ

- Подходит человек на крыльцо, - вспоминает охранник. - Нажимает кнопку вызова домофона. Я вижу, человек стоит и ждет, когда я открою дверь. Открываю. Заходит, до меня не доходя. Я в другом помещении. Поднимается по лестнице. У меня какие-то подозрения. Я решил встать и пойти навстречу ему. Пришел сюда, на мониторах его не обнаружил. Не было никого в коридорах на первом и втором этаже. Присел, вижу из группы № 6 выбегает женщина. Я сразу заподозрил что-то не то. Побежал к той лестнице. Сюда забежал - третья кровать справа (там спал убитый ребенок).

Самого Поздеева психиатрическая экспертиза признала невменяемым. Вместо колонии его отправят в психиатрическую больницу.