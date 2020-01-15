2020-01-15T11:46:22+03:00
Происшествия

Появилось видео со следственного эксперимента в Нарьян-Маре, где в детском саду зарезали ребенка

Охранник показал, как пустил изувера, убившего малыша [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Убийцу признали невменяемым Фото: СКРУбийцу признали невменяемым Фото: СКР
Изменить размер текста:

В Нарьян-Маре следователи поставили точку в расследовании убийства шестилетнего ребенка в детском саду. Малыша убил 36-летний Денис Поздеев. Мужчину пустил охранник, который подумал, что это отец одного из воспитанников. Преступник спокойно поднялся к спящим во время тихого часа детям и зарезал одного из мальчиков. Воспитательница пыталась ему помешать, но Поздеев ее оттолкнул. После этого Поздеева задержали сотрудники детского сада. На допросе изувер заявил, что расправиться с малышом ему приказал сатана в обмен на долгую жизнь и деньги.

Следователи заводили уголовное дело не только на убийцу, но и на охранника, пустившего Поздеева. Сейчас силовики уже закончили расследование и показали видео со следственного эксперимента. На кадрах сотрудник ЧОПа показывает, как пустил мужчину в детский сад.

Мальчика убили во сне Фото: СОЦСЕТИ

Мальчика убили во снеФото: СОЦСЕТИ

- Подходит человек на крыльцо, - вспоминает охранник. - Нажимает кнопку вызова домофона. Я вижу, человек стоит и ждет, когда я открою дверь. Открываю. Заходит, до меня не доходя. Я в другом помещении. Поднимается по лестнице. У меня какие-то подозрения. Я решил встать и пойти навстречу ему. Пришел сюда, на мониторах его не обнаружил. Не было никого в коридорах на первом и втором этаже. Присел, вижу из группы № 6 выбегает женщина. Я сразу заподозрил что-то не то. Побежал к той лестнице. Сюда забежал - третья кровать справа (там спал убитый ребенок).

Самого Поздеева психиатрическая экспертиза признала невменяемым. Вместо колонии его отправят в психиатрическую больницу.

Охранник из Нарьян-Мара рассказал, как пустил убийцу ребенка в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство ребенка в детском садике Сказка в Нарьян-Маре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самую крупную нарколабораторию в России нашел сельский участковый Петров
Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом в бывшем ангаре оборонного завода, откуда изъяли восемь тонн «синтетики» Как такое стало возможным? За расследование взялась обозреватель "КП" Ульяна Скойбеда [Часть 1]
Новости 24
В Петербурге добиваются доступности кинотеатров для инвалидов
Количество преступлений в 2019 году в Петербурге уменьшилось
В Новой Ладоге седой мужчина пытался похитить ребенка по пути в школу
Депутаты одобрили льготы предприятиям, где работают инвалиды, пенсионеры и многодетные
Девушку в черных трусах и зеленой футболке госпитализировали в бессознанке с отравлением психотропами
Майонез с амфетамином нашли у посетителя петербургской тюрьмы
Воспитательница детсада пожаловалась, что с ее 15-летней дочкой спит взрослый парень
Больше половины петербуржцев просят работодателей поднять зарплату
Пьяный бизнесмен грозил включить газ и взорвать жилой дом
Юный петербуржец расстрелял отца подруги, требуя забрать заявление об изнасиловании
«Дочка ревет не переставая»: Петербурженка ищет черного кота, который ушел и не вернулся
Феминистка раскритиковала Смольный, посчитавший геев переносчиком ВИЧ-инфекций
Ночной «Сапсан» из Москвы пришел в Петербург с часовой задержкой из-за поломки
Суд не разрешил строить частный ЗАГС напротив Александро-Невской лавры
15 января в Петербурге может быть побит температурный рекорд
Семак рассказал о состоянии Малкома и Кокорина на тренировочном сборе «Зенита» в межсезонье