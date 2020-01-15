Охранник из Нарьян-Мара рассказал, почему пустил в детский сад мужчину, зарезавшего спящего малыша

Убийство шестилетнего малыша в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре стало трагедией для всей России. 36-летний Денис Поздеев пришел к малышам днем 31 октября 2018 года, когда они спали во время тихого часа. Изувер позвонил в домофон. Охранник детсада не стал вдаваться в расспросы и просто пропустил мужчину. Поздеев поднялся к спящим детям, зашел в один из классов и бросился на детей. Нянечка попыталась ему помешать, но тот просто оттолкнул ее и зарезал одного из малышей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741317" frameborder="0"></iframe> Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

- В тот день все было, как обычно, - рассказывал "КП-Петербург" отец мальчика Валерий. - Ребенка видел утром в последний раз - я его в садик отводил. У него было хорошее настроение: довольный побежал в группу, на прощание рукой мне помахал. О случившемся нам сообщила воспитатель, позвонила жене. Женя когда туда приехала, сын уже не дышал. Артемка лежал окровавленный на полу. Все было в крови: подушка, одеяло. Он спал в момент убийства. Потом жена позвонила мне. Я вообще не понял, о чем она говорит. Поехал в садик, меня тут же под руки взяли и отвели в комнату к психологу. Там все подробно объяснили.

Преступник спокойно гулял по детскому саду в поисках жертвы Фото: СКР

Сам Поздеев сразу же после задержания заявил, что ребенка ему приказал убить сатана. Якобы он вычитал этот обряд в книге. Расправа над ребенком, по его словам, должна была принести ему богатство и долголетие. Правда, чуть позже мужчина, когда показывал, как убивал ребенка, заявил, что якобы раскаивается в своем поступке.

В следующем году мальчик должен был пойти в 1-ый класс.Фото: СОЦСЕТИ

Брат и мать подозреваемого в убийстве спящего ребенка в детсаду позже рассказали, что Денис последние годы изменился - его подкосила и смерть отца, и смерть близкого друга. Похождения Поздеева по детскому саду попали на кадры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина спокойно проходит в детский сад. Там его никто не встречает, он спокойно поднимается по лестнице на второй этаж. Сначала тыкается в одну дверь, но потом показывает пальцем на другую, разговаривая сам с собой. Проходит вглубь по коридору. Однако потом возвращается обратно в другой конец и открывает угловую дверь, заходит. Именно там спали дети.

Преступника в дверях детсада никто не встретил Фото: СКР

Убийцу в детский сад пустил 35-летний сотрудник ЧОПа ООО «Охранное предприятие «Святогоръ». Его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас на допросе он уже объяснил, почему открыл дверь.

Охранник из Нарьян-Мара рассказал, как пустил убийцу ребенка в детский сад.

- Подходит человек на крыльцо, - вспоминает охранник. - Нажимает кнопку вызова домофона. Я вижу, человек стоит и ждет, когда я открою дверь. Открываю. Заходит, до меня не доходя. Я в другом помещении. Поднимается по лестнице. У меня какие-то подозрения. Я решил встать и пойти навстречу ему. Пришел сюда, на мониторах его не обнаружил. Не было никого в коридорах на первом и втором этаже. Присел, вижу из группы № 6 выбегает женщина. Я сразу заподозрил что-то не то. Побежал к той лестнице. Сюда забежал - третья кровать справа (там спал убитый ребенок). Дальше я подбегаю, хватаю (убийцу - прим.ред.), все машинально. Он разворачивается, вижу у него в правой руке нож.

Для жителей города убийства ребенка стало шоком Фото: vk.com/okrugodnakomanda

Охранник заявил, что пустил убийцу, подумав, что это отец одного из малышей. К слову, сам преступник избежит колонии. Медэкспертиза признала его невменяемым и поэтому его ждет психиатрическая клиника.

- Охранник, который открыл ему дверь, на тот момент отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, приняв его за родителя одного из детей. На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - делятся в СКР.

Преступник делает вид, что раскаивается Фото: СКР

Сейчас следователи уже закончили расследования. В скором времени они направят материалы дела в суд.