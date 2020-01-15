Волямир мой, Волямир: Названы самые редкие имена новорожденных в Петербурге в 2019 году

Редкие и популярные имена новорожденных в 2019 году назвали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния. Как сообщили «КП» в ЗАГС Санкт-Петербурга, мальчиков в Северной столице чаще всего называли Александрами, Михаилами, Максимами, Артемами и Иванами. Среди родителей, у которых в прошлом году родились девочки, оказались в чести имена София, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

Однако есть и такие семьи, где предпочитают оригинальность.

- Редкие мужские имена: Амур, Волямир, Ермил, Север, Элемир, - сообщили в комитете. - Редкие женские имена: Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана.

ТЕМА ДНЯ. Самые странные имена детей в Петербурге 00:00 00:00

Напомним, что в 2018 году жители города на Неве тоже отличились экстравагантным взглядом в наречении своих чад. Тогда были зарегистрированы: Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Билал, Максимус, Мигель, Нил и Дориан.