2020-01-15T12:54:25+03:00
Общество

Волямир мой, Волямир: Названы самые редкие имена новорожденных в Петербурге в 2019 году

Но большинство детишек все же называли по-простому
Алиса ИНЯХИНА
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В ЗАГСе рассказали о самых необычных детских именах в Петербурге за 2019 годВ ЗАГСе рассказали о самых необычных детских именах в Петербурге за 2019 годФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Редкие и популярные имена новорожденных в 2019 году назвали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния. Как сообщили «КП» в ЗАГС Санкт-Петербурга, мальчиков в Северной столице чаще всего называли Александрами, Михаилами, Максимами, Артемами и Иванами. Среди родителей, у которых в прошлом году родились девочки, оказались в чести имена София, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

Однако есть и такие семьи, где предпочитают оригинальность.

- Редкие мужские имена: Амур, Волямир, Ермил, Север, Элемир, - сообщили в комитете. - Редкие женские имена: Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана.

ТЕМА ДНЯ. Самые странные имена детей в Петербурге

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Напомним, что в 2018 году жители города на Неве тоже отличились экстравагантным взглядом в наречении своих чад. Тогда были зарегистрированы: Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Билал, Максимус, Мигель, Нил и Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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