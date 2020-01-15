Более 40 вебинаров и 9 конференций: Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года

Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2019 года. За 12 месяцев Университет провел более 40 вебинаров и 9 конференций «Практикум для предпринимателей».

Общее количество регистраций на вебинары составило 6,8 тысячи человек, а число просмотров на Youtube-канале Университета бизнеса УРАЛСИБ превысило 43 тысячи.

ТОП-5 наиболее популярных вебинаров в этом году:

В офлайн-конференциях Университета бизнеса приняли участие более 1200 предпринимателей. В течение 2019 года такие конференции проводились в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, дважды - в Санкт-Петербурге.

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