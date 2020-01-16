2020-01-16T12:54:38+03:00
Происшествия

«В воду его кинул тренер»: В Ленобласти в бассейне во время гребного слалома захлебнулся 7-летний мальчик

Об этом рассказал брат-двойняшка первоклассника, на глазах у которого тонул ребенок
Роман ЛЯЛИН
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Артем (слева) захлебнулся на глазах у братаАртем (слева) захлебнулся на глазах у брата
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Во Всеволожске вечером 15 января в местном спортивном комплексе "Олимп" едва не произошла трагедия. Во время тренировки по гребному слалому там захлебнулся 7-летний Артем (имена детей изменены - прим.ред.). Ребенка успели вытащить живым, но за его жизнь до сих пор продолжают бороться врачи.

Как выяснилось уже после ЧП, занятия эти были не легальными. 39-летняя тренер имела разрешение только на обучение детей старше 10 лет. О том, что у нее есть группа ребятишек 7 лет, не знало даже руководство.

ЧП в бассейне Олимп во Всеволжске произошло 15 января. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

ЧП в бассейне Олимп во Всеволжске произошло 15 января.Фото: СУ СКР по Ленинградской области

НЕ ИМЕЛИ ПРАВО ПРОВОДИТЬ ТРЕНИРОВКУ

- В день ЧП женщина отсутствовал, - рассказали "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - Вместо себя тренировать детей она отправила своего 24-летнего помощника - бывшего воспитанника, у которого не было разрешения тренировать детей. Во время занятий мужчина не досмотрел за 7-летним ребенком. Мальчик захлебнулся в бассейне.

Ребенка достали из бассейна. Приехавшие врачи "скорой помощи" реанимировали мальчика. Но сейчас он находится в коме 1 степени. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Положительных прогнозов пока нет.

Братья были вдвоем на тренировке Фото: СОЦСЕТИ

Братья были вдвоем на тренировкеФото: СОЦСЕТИ

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - уточняют в СУ СКР по Ленобласти. - В данный момент 39-летняя тренер и ее помощник задержаны. Их допрашивает следователь.

Сейчас следователи также выясняют, почему женщина без разрешения брала на занятия детей младше 10 лет. Но вот для самой матери Артема известие о том, что первоклашек не должны были набирать для тренировок стало шоком. Об этом она узнала от "Комсомолки".

"МЫ ХОДИЛИ НА ТРЕНИРОВКУ ОФИЦИАЛЬНО"

- Набор детей-первоклассников проходил официально от спортивной школы, - пояснила "КП-Петербург" мать ребенка Екатерина. - Там записывались многие первоклассники. То, что детей младше 10 лет не должны были брать, я и представить не могла. Также я не знала, что помощник тренера не имел права вообще тренировать детей. То, что вы говорите, это ужас какой-то. Кому мы доверяем своих детей?!

Мать одна воспитывает двойняшек

Мать одна воспитывает двойняшек

В бассейн Артем ходил со своим братом Кириллом - они двойняшки. В тот злополучный день на тренировку их отвела бабушка, так как мама была на работе.

- В момент тренировки в бассейне было 24 ребенка, - продолжает Екатерина. - Как один человек должен был уследить за ними, непонятно. Это все произошло, когда дети уже закончили плавать и просто резвились в бассейне. Кирилл мне рассказал, что тренер сам бросил Артема в воду и тот стал тонуть. Но директор это не подтверждает. По ее словам, тренер смотрел за другими детьми, когда мой сын стал тонуть. Это заметили дети, которые стали бить тревогу. После этого сына и достали. Начали откачивать.

Сейчас Артема доставили в Петербург на лечение в городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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