2020-01-16T16:04:03+03:00
Происшествия

До ребенка никому не было дела: Появилось видео, как первоклассник тонул в бассейне во Всеволжске

Тренер оставил умирающего мальчика одного в воде, а сам ушел [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Мальчика в воде никто не заметил Фото: СКРМальчика в воде никто не заметил Фото: СКР
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ЧП во всеволожском спортивном комплексе "Олимп" поразило следователей безразличием тренера. Напомним, 7-летний Артем (имя изменено - прим.ред.) пришел в бассейн на тренировку по гребному слалому вместе со своим братом-двойняшкой. Бассейн арендовала тренер местной спортивной школы, но, как позже выяснилось, она имела право заниматься только с детьми старше 10 лет. Но для большего заработка женщина официально набирала и первоклашек. В тот день сама инструктор на работу не вышла, а отправила на урок с малышами своего 24-летнего помощника.

- У него в тот день было 24 ребенка, как он один мог за всеми уследить?! - недоумевала мама Артема в разговоре с "КП-Петербург". - В это время Артем был со своим братом. Никита мне рассказал, что тренер сам бросил в воду моего сына. После этого он начал тонуть. Но директор это отрицает, заявляя, что тренер ничего не видел.

Братья были вдвоем на тренировке Фото: СОЦСЕТИ

Братья были вдвоем на тренировкеФото: СОЦСЕТИ

Сейчас следователи задержали и 24-летнего помощника, и женщину-тренера. На них возбудили уголовное дело. Допросив подозреваемых, силовики опубликовали кадры с камеры наблюдения. На них видно, как тренер действительно скидывает в воду некоторых детей. Парень "бесится" с малышами, не думая об их безопасности.

Мать одна воспитывает двойняшек

Мать одна воспитывает двойняшек

После этого все дети выходят из бассейна. Ни они, ни тренер не замечают утонувшего рядом с ними мальчика. Только чуть позже ребенка в воде заметил один из вернувшихся к воде школьников. Только тогда начинается паника и мальчика достают из бассейна.

Прибывшие медики реанимировали ребенка. Тем не менее, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Никаких положительных прогнозов врачей пока нет.

- Задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми и 39-летняя женщина - тренер спортивной школы по гребному слалому, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми, возраста младше 10 лет, - сообщают в СУ СКР по Ленобласти.

Ребенок захлебнулся в бассейне во Всеволжске во время тренировки.

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Об этом рассказал брат-двойняшка первоклассника, на глазах у которого тонул ребенок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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