За прогулку по холму с божеством и фаллосом в Чили туристам из Петербурга грозит большой штраф

Новый 2020 год 25-летняя модель и фотограф из Петербурга Анастасия Ермакова встретила, словно в сказке: после путешествия по Таиланду и Японии она вместе со своим супругом Петром продолжила вояж Латинской Америкой. Накануне боя курантов пара въехала в Бразилию, а вскоре уже любовалась загадочными достопримечательностями Чили. Внезапно волшебное турне обернулось «каким-то фильмом ужасов».

ГИГАНТ ТАРАПАКА

Отдых пары прервал Гигант Тарапака – огромный геоглиф (ландшафтный рисунок) в чилийской пустыне. По словам других российских туристов, которые бывали в пустыне Акатама, Тарапаку защищают веревочные ограждения и таблички на английском и испанском языках с суммами штрафов.

Запрета ходить по холму туристы не заметили. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

– Было нарисовано три знака: нельзя ехать на машине, нельзя мусорить и нельзя копать. Но оказалось, что информация о том, что запрещен еще и проход, была в тексте. Мы ее не заметили, в этом виноваты: «незнание законов не освобождает..», – рассказывает Анастасия. – Поле выглядело так, будто по нему ходят туристы: рядом были следы шин, а на холме кто-то выложил камнями… фаллос.

Рядом со святыней были следы шин, а на холме кто-то выложил камнями… фаллос. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

Словом, петербургские туристы решили подойти к божеству (Тарапаке) поближе. Петр остался на середине холма, а Анастасия направилась чуть дальше. Не дойдя до геоглифа, женщина «просто сняла его ножку, развернулась и пошла обратно», чтобы уже внизу – там же, «где все», – сделать фотографии. Путешественники уверяют: по самому рисунку они не ходили и даже не нагибались, чтобы потрогать или поднять камни.

15 января Ермаковых задержали карабинеры – полицейские по охране культурного наследия. Затем супругов передали в руки жандармов: их заковали в наручники и рассадили по отдельным камерам.

«ВЕРХ МАРАЗМА»

В тот же день над туристами вершили суд.

– Нас судили без переводчика, чего права делать не имели: они видели, что мы ничего не понимаем, – делится Анастасия. – Мы сидели в наручниках без телефонов, то есть даже не могли ничего сказать, и говорили только тогда, когда слово давал предоставленный нам адвокат. Мы говорили по-русски. Адвокат, говорящий на испанском и немного на английском, пыталась перевести это через свой телефон с помощью «Гугла», но был плохой интернет, поэтому периодически ничего не переводилось.

В итоге путешественников отпустили, но под запретом покидать Чили в течение ближайших 60 дней, пока им не вынесут окончательный приговор. За прогулку по холму с древним гигантом – или, в трактовке чилийской Фемиды, за осквернение святыни – туристам собираются присудить шесть миллионов песо штрафа (по нынешнему курсу, около 500 тысяч рублей).

– Верхом маразма этой истории является то, что такой же штраф получили вандалы, которые специально заехали на этот холм прямо на машине и разрушили этот памятник, – сетуют туристы. – Им впаяли такой же штраф! Разве это можно сравнить?!

Волшебное турне обернулось «каким-то фильмом ужасов». Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

Еще до суда Ермаковы созвонились с консульством России в Чили. Дипломаты успокоили: «Ерунда, не вы первые и не вы последние», – и предположили, что туристы отделаются предупреждением. Но маленький город, в котором задержали россиян, сыграл с ними злую шутку: до суда дошло слишком быстро.

Сегодня, 16 января, петербуржцы запланировали встречу с консулом. Чтобы добраться до Сантьяго, супруги пытаются обменять «сгоревшие» билеты или хотя бы купить новые.

– Теперь только искать хорошего адвоката и подавать апелляцию, – констатирует Анастасия. – Денег на выплату штрафа и на то, чтобы жить в Чили еще два месяца, у нас нет. Постараемся узнать в Сантьяго, можно ли обратиться в Верховый суд.

Тем временем подписчики Анастасии предложили «скинуться по 300-500 рублей – вот и миллион наберется».

ОФИЦИАЛЬНО:

Михаил ОСИПОВ, заведующий консульским отделом Посольства России в Чили:

– Мы в курсе данной ситуации, работаем с ней. Ситуация неприятная и сложная. Работаем с МИД Чили и государственным защитником. На связи с Ермаковыми. В интересах россиян и их позиции в суде, детали дать не могу.

СПРАВКА «КП»:

«Гигант из Акатамы», «Гигант Тарапака» – огромный человекоподобный геоглиф, расположенный на горе Сьерро Уника в пустыне Атакама в Чили. Предположительно, появился в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Геоглиф считается крупнейшим доисторическим антропоморфным рисунком в мире: его длина достигает 86 метров, а потому полностью рассмотреть его можно только с высоты свыше 20 метров над землей. Неподалеку от Тарапаки есть и другие геоглифы: круги, линии, изображения животных, птиц и людей. Доподлинно назначение рисунков неизвестно. По одной из версий, в древности они помогали караванам ориентироваться в пустыне.

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