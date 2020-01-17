Певица Светлана Бень расскажет петербуржцам истории «Из жизни насекомых»

14 историй для рояля, скрипки, терменвокса и голоса, написанных поэтом-обериутом Николаем Олейниковым – все это объединит в себе музыкальный спектакль «Из жизни насекомых», который покажут в Петербурге 24 января.

Постановку в Северную столицу привезет Светлана Бень – солистка известного белорусского коллектива «Серебряная Свадьба». Певица признается, что Олейников – ее самый любимый поэт. Ей всегда хотелось сделать что-то связанное с его поэзией.

Для спектакля режиссер выбрала свои самые любимые стихи поэта. Маленькие трагедии Олейникова собираются в музыкальный спектакль, жанрово балансирующий между эпической драмой и детскими считалками, регтаймом и оперным трагизмом. Таким образом получился спектакль о жизни насекомых в мире людей и о жизни людей среди насекомых, о насекомых повадках человека и о человеческих страстях букашек. О восторге перед научным познанием мира и ужасе пред ним.

- С помощью такого театрализованного концерта мы хотели показать особенный мир поэта. Этот проект воистину народный: нам помогали очень многие. Мне кажется, где-то на небесах сам Олейников нам помог. Я в это верю, — смеется Светлана. – Мне близки образы таракана, попавшего в стакан, роботического персонажа, который поет о трагедии Дарвина, безумного ученого, влюбленного в нолики и высшую математику. Мне, кстати, математика тоже очень нравится, хотя я в ней совершенно не разбираюсь. Но я уверена — это одна из сфер поэзии! Лишь вивисектор меня огорчает. Но... во всем красивом должно быть что-то страшное. Поэтому приходится брать на сцене большие руки и махать ими.

Музыку к спектаклю написал композитор Валерий Воронов, а красивую анимацию постановки придумала художник Мария Пучкова. Вместе со Светланой Бень выступят музыканты Даша Мороз (рояль), Алена Дербина (скрипка), Артём Атрашевский (терменвокс).

Где: Концертный зал Яани кирик, Декабристов ул., дом 54, л.А.

Когда: 24 января.

Начало: 20.00.

Стоимость билетов: 600 - 1200 рублей.