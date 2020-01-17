Исторический квартал Сета Солберга восстановят в Выборге

Квартал Сета Солберга находится в самом сердце Выборга – в старом городе. Но историческая территория между улицами Крепостной, Красноармейской, Сторожевой башни и Красина уже много лет представляет собой руины. В 2013-м на это место пришли экскаваторы и принялись сносить дома. Каким-то постройкам удалось уцелеть – история тогда наделала шуму и полностью квартал не уничтожили. Местные жители переживали, что историческое место будет утрачено. Однако в 2017-м стало известно, что квартал превратят в общественное пространство. Все, что от него на тот момент осталось, затем законсервировали. На это потребовалось 25 миллионов рублей. Теперь перспективы территории приобрели более ясные очертания.

На возрождение полуразрушенного квартала Сета Солберга потребуется не менее пяти лет. Об этом заявил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Обещают, что через это время историческое место расцветет. Концепция подразумевает следующее. Восемь зданий старого фонда отреставрируют и рядом построят новый многофункциональный культурный центр. Он будет включать в себя выставочный зал и театр. Кроме того, будет место для коммерческих помещений. Улицы, окружающие квартал тоже благоустроят. Также на территории проведут реконструкции инженерных коммуникаций.

– Предпринимаются меры, чтобы одновременно привести в порядок 26 домов, находящихся вблизи квартала Сета Солберга, – добавили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

К слову, буквально напротив квартала находится самый старый дом Выборга. Средневековый памятник архитектуры на Крепостной улице многие ученые считают вообще самым старым жилым домом России.

На реконструкцию квартала Сета Солберга планируют потратить порядка 1,8 миллиарда рублей. Финансировать проект будет Новый банк развития БРИКС. А государственный долг перед международной кредитной организацией планируется погасить за счет федерального бюджета.

КСТАТИ

Напомним, что к 2026 году Выборг должен превратиться в город-музей. В 2017 году он вошел в число городов, где одним из первых будет реализован соответствующий федеральный проект. Заключается он в комплексном развитии инфраструктуры в малых исторических поселениях. В Выборге должны будут не только воссоздать историческую часть, которая сегодня находится в плачевном состоянии, но и сформировать комфортную городскую среду, приспособить старые здания к современным условиям. А также подумать о путешественниках: создать единый туристический билет, информационный центр, а также разработать фирменный стиль города.