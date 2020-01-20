2020-01-20T13:54:02+03:00
Общество

«Резали пять часов, теперь почти не может двигаться»: 6-месячная девочка с гигантским родимым пятном перенесла первую операцию

По словам мамы, малышке загипсовали спину и ноги и 24 часа в сутки вводят обезболивающее
Сергей ВОЛЧКОВ
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После операции Вике загипсовали спину и ногу. Впереди у девочки еще две недели почти полной неподвижности - шевелить она может лишь головой и правой ручкой. Фото: из личного архива Марии ХвостанцевойПосле операции Вике загипсовали спину и ногу. Впереди у девочки еще две недели почти полной неподвижности - шевелить она может лишь головой и правой ручкой. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой
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Шестимесячная Вика Хвостанцева, 80 % тела которой занимает огромное родимое пятно, перенесла первую операцию. В минувший четверг малышке удалили часть невуса со спины, пересадив на его место ее собственную кожу с бедра.

О маленькой Вике из города Курган мы писали уже не раз. Девочка родилась на свет с гигантским невусом. Родимое пятно охватывает ее тело от лопаток до верхней части ног – и это не считая отдельных родинок, щедро рассыпанных по нежной коже. Малышке противопоказаны водные процедуры и прогулки под солнцем, к тому же невус, если его вовремя не вылечить, может превратиться в огромную раковую опухоль. Несколько месяцев родители Вики пытались добиться помощи в крупнейших больницах и клиниках в России и за рубежом – и везде получали либо отказ, либо предложения лечиться за огромные деньги. Бесплатно прооперировать девочку взялись только в Санкт-Петербурге, в государственном педиатрическом медицинском университете.

Гигантский невус занимает около 80 % тела шестимесячной Вики Хвостанцевой. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой

Гигантский невус занимает около 80 % тела шестимесячной Вики Хвостанцевой. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой

- В четверг у нас была первая операция, - рассказала «Комсомолке» мама малышки Мария Хвостанцева. Голос у девушки усталый – кажется, она не спала уже несколько ночей. – Она продлилась пять часов. Вике удалили кусочек невуса со спины и пересадили на его место ее же собственную кожу, взятую с левой ножки.

Сейчас, по словам Марии, девочка находится в реанимации. Из-за постоянных болей от послеоперационных ран ее держат на обезболивающих – все двадцать четыре часа в сутки в руку малышки введена игла, по которой от капельницы поступает лекарство. К тому же Вика почти не может двигаться – чтобы не возникло осложнений, спину и ноги ей загипсовали. Чтобы хоть немного поднять девочке настроение, ей включают мультфильмы.

- Ей очень тяжело, - делится мама малышки. – Она даже не смотрит на меня, когда я прихожу.

Гигантский невус и множество родинок поменьше таят в себе огромную опасность. По словам врачей, в любой момент они могут превратиться в злокачественную опухоль. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой

Гигантский невус и множество родинок поменьше таят в себе огромную опасность. По словам врачей, в любой момент они могут превратиться в злокачественную опухоль. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой

Врачи состояние Вики пока никак не комментируют – по словам Марии, операция была сложной и пока никто не берется предсказать ее результат. В пресс-службе университета нам сообщили, что какие бы то ни было уточнений и прогнозы специалисты будут готовы дать не раньше 30-го января, когда можно будет снять с девочки повязки и посмотреть, прижилась ли пересаженная кожа.

- У нее сейчас к новой коже пришиты стерильные повязки, - рассказывает Мария. – И чтобы увидеть, что происходит, нужно их срезать. А делать этого пока нельзя. Ей даже перевязки сейчас делают только общие. Поэтому все, что нам сейчас остается – только ждать.

Напомним: в первый раз Мария с Викой прилетали в Санкт-Петербург еще в конце прошлого года. Здесь у девочки взяли биопсию и отправили маму с дочкой обратно в Курган – дожидаться результатов анализов. Однако в новогоднюю ночь у малышки внезапно разошлись швы на спине, и семье пришлось срочно возвращаться в Северную столицу, чтобы лечь на операцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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