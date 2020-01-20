2020-01-20T18:27:47+03:00
Туризм

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил четыре новых рейса в Европу из Петербурга

По «открытому небу» из Пулково можно будет отправиться в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу
Полина ЖУКОВА
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По "открытому небу" Пулково теперь можно бюджетно полететь в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу.По "открытому небу" Пулково теперь можно бюджетно полететь в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Открытое небо» в Пулково набирает высоту. Новый статус аэропорт официально получил с 1 января 2020 года. И из Петербурга потихоньку начинают появляться новые рейсы в Европу. Венгерский лоукостер Wizz Air 20 января объявил о запуске нескольких направлений из Пулково. Это будут прямые перелеты в Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Вильнюс (Литва) и Братиславу (Словакия).

Четыре европейских города появятся в летнем расписании – ждать их стоит только в июне-июле. Однако билеты на рейсы уже в продаже. И цены на них могут порадовать путешественников: они начинаются от 29,99 евро. В пересчете – около 2040 рублей. Конечно, по такой цене билеты нужно «ловить» заранее. Купить их можно на сайте Пулково или на официальном сайте Wizz Air.

Новые рейсы будут круглогодичными. В столицу Словакии лоукостер начнет летать с 1 июня. Петербург и Братислава будут связываться по небу четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В Вильнюс первый рейс из Пулково отправится 3 июня. В Литву можно будет летать дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

В Бухарест и Софию рейсы запустят с июля. Столица Румынии появится в расписании по понедельникам, средам и пятницам с 1 июля. А со 2 июля будет доступна Болгария. Перелеты Петербург – София смело можно планировать по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, что ранее был утвержден список стран, авиакомпании из которых могут летать в Пулково по «открытому небу». Всего это 30 государств. В некоторые из них рейсы могут осуществляться с ограничениями – то есть не во все города. Например, как раз в Болгарию разрешены полеты только в Софию, ставшей новинкой расписания. А вот Румыния, Литва и Словакия вошли в список стран, куда из Петербурга можно летать без ограничений.

К слову, в списке есть, например, и Испания, и Франция, и Италия. О прямых бюджетных рейсах в эти страны пока петербуржцам приходится только мечтать. Однако статус «открытого неба» может изменить ситуацию. Пулково пока остается ждать заявок на полеты от европейских авиакомпаний. Тем временем к «открытому небу» Петербурга проявляют интерес перевозчики Ryanair, easyJet, Volotea и аirBaltiс.

При этом маршрутная сеть авиакомпании Wizz Air огромна – это 750 направлений по всей Европе. Почему выбор для рейсов из Петербурга пал на Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу, рассказал журналистам генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.

– Мы отправились в двадцать разных государств, встретились с руководством и узнали, что они думают о новой российской инициативе – «открытое небо». Затем взяли четыре наилучших отзыва и стали с ними работать, – отметил Джозеф Варади.

Кстати, благодаря четырем новым направлениям петербуржцы могут наметить большое путешествие по Европе. Например, из Вильнюса у Wizz Air есть бюджетные рейсы в Барселону, Ниццу или Милан.

КСТАТИ

Пулково сотрудничает с Wizz Air уже не первый год. В 2017-м благодаря бюджетной авиакомпании у петербуржцев появилась возможность летать «за копейки» в Будапешт. А в 2019-м ее дочерняя компания Wizz Air UK запустила прямые рейсы из Северной столицы в Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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