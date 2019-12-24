Режим «открытого неба» заработает в Пулково с 1 января 2020 года

«Открытому небу» в Пулково – быть! Настоящий подарок любителям путешествовать приготовил петербургский аэропорт к Новому году. Стало известно, что уже с 1 января 2020 года в Пулково начнет действовать режим седьмой свободы воздуха. Сроком на пять лет. Финальный список из 30 стран, которые смогут ей воспользоваться, утвердили в Минтрансе.

Благодаря снятию ограничений на седьмую свободу воздуха иностранные авиакомпании смогут выполнять перелеты в Петербург не только из стран, где они зарегистрированы. А еще – улетать из Северной столицы не только в свою, но и в какую-то другую страну. Это значит, что прямых рейсов заграницу из города станет больше. В том числе, речь идет и о перелетах бюджетными перевозчиками. К слову, в сотрудничестве заинтересовались уже авиакомпании Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne.

Список стран для перелетов по «открытому небу» разделили на две группы. В первой из них оказалось 21 государство, которые смогут осуществлять рейсы без ограничений – то есть во все города. Это Бельгия, Польша, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Румыния, Исландия, Сербия, Латвия, Словакия, Литва, Словения, Люксембург, Финляндия, Швеция, Эстония, Норвегия, Македония, Швейцария и Мальта.

Иностранные авиакомпании уже выразили заинтересованность в режиме "открытого неба" Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй группе оказались девять стран, на которые будут распространяться некоторые ограничения. Касаются они пунктов отправления и прилета. Так, в Болгарии полеты будут разрешены только в столицу – Софию. А вот в Австрию, наоборот, во все города за исключением Вены. В Великобританию перевозчики смогут летать по седьмой свободе в любой город, кроме Лондона. В Германию – во все, кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, и Мюнхена. В Испании ограничение будет действовать на Барселону и Малагу, во все остальные города – можно. На Кипре исключение составят Ларнака и Пафос. Во Франции – в «открытом небе» смогут участвовать все города, кроме Парижа и Ниццы, а в Чехии – кроме Праги.

После того, как режим «открытого неба» вступит в силу, авиационные власти России начнут рассматривать заявки иностранных перевозчиков на выполнение рейсов и их конкретные полетные программы.

Благодаря режиму "отрытого неба" Пулково расширит сеть направлений.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что петербургский аэропорт первым в России получил седьмую свободу воздуха для иностранных авиакомпаний. Как отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев, теперь Пулково сможет развиваться как международный авиахаб. Все это – в комплексе с действующими электронными визами, которые начали с 1 октября действовать для иностранцев при поездке в Петербург.

– Теперь, имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из Пулково и увеличения частот рейсов по существующим направлениям, – сказал Леонид Сергеев. – Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам Пулково широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств.