«Петербург, как красивая, но очень старая женщина»: Москвичка откровенно рассказала о жизни в городе на Неве

Противостояние двух столиц - вечная тема для спора между петербуржцами и москвичами. Кто круче, можно говорить бесконечно, однако для более-менее объективной оценки нужен опыт жизни в обоих мегаполисах. Итак, мы нашли коренную москвичку, которая променяла столицу на город на Неве, и в противовес ее взгляду добавили точку зрения петербурженки, уехавшей в Первопрестольную. Девушки рассказали о разнице культур, о Петербурге вчера и сегодня, а также развеяли некоторые мифы вокруг Северной столицы.

Знакомьтесь: Галина Киселева, 32 года, родом из Москвы. Переехала в Северную столицу в 2013-м и почти сразу устроилась в петербургскую музыкальную группу «Ива Нова». Галя играет на басу.

Наша вторая героиня - Марина Малафеева. Ей тоже 32 года, и она коренная петербурженка в третьем поколении. Родной город покинула шесть лет назад, уехав в Москву. Религиовед, в столице успела поработать журналистом, сейчас трудится в Центре профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ.

Наши героини: Галина Киселева (слева) и Марина Малафеева.

МИФ №1: МРАЧНОСТЬ

Петербург нередко называют самым мрачным городом России. Каменные мосты через темные воды каналов, обилие оттенков серого, свинцовое небо над головой, да еще и литературный антураж - то тут, то там всплывают ассоциации с Достоевским. Когда Галя переезжала, и так была в депрессии. Знакомые предупреждали: ну какой тебе город на Неве! Однако все это оказалось мифом, именно здесь она почувствовала себя счастливой.

- Здесь я стала смелее, отчаяннее, свободнее. Начала делать те вещи, на которые в Москве никогда бы не решилась. Так, 1 января 2014 года я вызвалась играть ночной концерт с людьми, которых видела первый раз в жизни. Мы даже не знали репертуара! - вспоминает Галина.

Пасмурная погода, туман... многие не могут жить в Петербурге из-за климата.Фото: Артем КИЛЬКИН

МИФ № 2: СНОБИЗМ

Первое время Галю удивляло, что некоторые местные не чураются ругать свой город. В то время как привычка показательно не любить Москву оказалась скорее свойственна приезжим, пытающимся подражать петербургскому снобизму.

- Да, петербуржцы редкостные снобы. Но еще большие снобы те, кто приехал сюда из провинции и хочет походить на местных. Они в себе это качество культивируют, полагая, что именно оно - характерная черта петербуржцев. И это оказалось заразным. Например, я полюбила упоминать, что Петербург лучше Москвы. Мне стыдно, но я часто поносила свой родной город совершенно неоправданно, - призналась наша героиня.

МИФ № 3: НЕСПЕШНОСТЬ

О неторопливости жителей Петербурга слагают легенды. Бешеный ритм жизни в Москве их раздражает. Однако город меняется, и взгляды на него тоже.

- Я совершенно не заметила этого пресловутого замедленного темпа жизни, - рассказывает Галина. - Мне здесь невероятно комфортно. Я сама очень медленный человек, и в Москве мне было неудобно.

А вот наша вторая героиня Марина разочаровалась в родном городе, посетив его в праздники. Сегодня, по ее мнению, петербургский ритм ускорился.

- Старый Петербург был медленным, аутентичным. Ты вставала утром, и у тебя был план, размазанный по дню. Могла нарисоваться новая встреча, но, скорее всего, что-то отменялось или переносилось, - поделилась Марина. - Однако я возвращалась домой очень довольная, даже если не было сделано ни одно из запланированных дел. В Москве все по-другому: если у тебя есть два лишних часа, ты их используешь. Сейчас в Петербурге почти так же. Даже в метро вечером адская толпа, и она на тебя наступает.

МИФ № 4: РАЗРУХА

Любовь к Северной столице у многих возникает именно благодаря знаменитому архитектурному величию. Однако мало кто из туристов догадывается, что зачастую держится вся эта красота на честном слове. Этот миф, увы, подтвердился, заметила Галина Киселева. Зато всеобщие заверения, что жить в Петербурге дешево, не оказались правдивы.

- В Северной столице очень много коммуналок. Это комнаты в центре, с лепниной, со старинными печами, с красивыми парадными. Все это напоминает очень красивую, но очень старую женщину. Она осознает, что скоро умрет, но хочет стареть эффектно, - подметила Галина.

Марина добавляет, что в обветшании красивых фасадов, а нередко и внутренности домов виноваты сами петербуржцы. Их инертность так высока, что ремонт не делают десятилетиями.

- Уровень комфорта здесь намного ниже, - уверена женщина. - Например, моя мама живет в квартире, где ремонт был сделан в 1975 году. Не то чтобы людей это устраивает - они могут говорить, как им плохо, но не будут ничего менять. То же самое с городом - в нем что-то улучшают приезжие. Получается, они более деятельные, чем петербуржцы.

Странно, что на фоне такой неприхотливости в быту цены в городе сравнялись со столичными, а порой даже бывают и выше.

- Раньше я приезжала из Москвы с подарками и брала такси от вокзала. Обычно ехать полчаса, и поездка стоила 300-400 рублей. Сейчас - 650 рублей, ехать - час, - возмутилась петербурженка.

МИФ № 5: СТИЛЬ

Наверное, многие горожане до сих пор в обиде на стилиста Сергея Зверева, однажды сравнившего облик петербуржцев с видом бездомных. Девушки в беседе с «КП» высказали различные точки зрения на этот вопрос.

- Это правда, есть ощущение какой-то неряшливости, - призналась Галина. - И еще: почему-то все в Петербурге носят одежду приглушенных цветов, что для меня парадокс. Я бы раньше в такую погоду носила что-то яркое - малиновое, желтое, зеленое... Однако, замечу, по какой-то причине тоже этого не делаю. С переездом стала носить больше серое, черное, все оттенки, чтобы слиться с городом.

Половина петербуржцев не замечают ничего странного во внешнем виде этой девушки. А вы?Фото: Олег ЗОЛОТО

Марина возражает своему оппоненту, по ее мнению, большой разницы с московской толпой нет. Однако именно стиль Северной столицы остается особым, ради которого стоит ехать на шопинг в родной город.

- С уверенностью скажу, что петербуржцы не одеваются как бомжи. Просто они не запариваются. Однако Петербург остается модным: я, живя в Москве, покупаю одежду в городе на Неве. Там просто существуют магазины, которых нет в столице. Правда, цены сейчас стали московские, - улыбается Марина.

РЕЗЮМЕ

Как видите, меняются не только люди, но и целые города. Сегодня Галина и Марина уже иначе видят Петербург, но для каждой из них он остается любимым местом на планете.

МНЕНИЕ

Музыкант Максим ЛЕОНИДОВ: Все зависит от характера человека

Чтобы расставить все точки над «i», мы решили добавить в эту картину точку зрения человека, который родился и вырос в Петербурге и живет здесь по сей день. Нам помог Максим Леонидов - музыкант, артист, коренной ленинградец. Он уверен: представления о городе полностью зависят от склада характера человека, в него приезжающего.

- По мне, так Петербург - очень романтическое место. Опять же если человек по натуре своей романтик, если он готов все воспринимать через эту призму, то его представления о городе не разрушатся с переездом. А если он скептик и циник, так он ни в чем романтику не увидит, - философски заметил музыкант.