Исполнитель саундтрека к «Игре престолов» и «Форс-мажорам» даст в Петербурге сольный концерт

Популярный британский певец Джейкоб Бэнкс возвращается в Россию. Для фанатов он подготовил масштабное шоу, в котором исполнит свои хиты и познакомит фанатов с новыми работами. Поклонники, побывавшие на концертах музыканта, отмечают его безупречный стиль и британский шарм, а некоторые критики ставят его вокал в один ряд с голосом великого Луи Армстронга.

Выросший в Бирмингеме 27-летний уроженец Нигерии Бэнкс уже в начале творческого пути привлек внимание не только соседских меломанов, но и именитых коллег по цеху: Алиши Киз, Эмили Санде и Сэма Смита. В совместных с ними турах певец серьезно прокачал профессионализм живых выступлений, а коллаборации с электронщиками: Chase & Status, Sigma, Seeb и другими обогатили его продюсерский инструментарий.

Джейкоб Бэнкс не просто заново изобретает соул - он делает музыку, дающую силы и вдохновение людям совершенно разных возрастов и интересов. Будучи фанатом видеоигр, артист создал саундтреки FIFA 15, FIFA 19, Need For Speed: Payback и Dirt 4. Также его композиции звучат в популярных сериалов, включая «Форс-мажоры», «Черная молния», «Люцифер», а совместный с X Ambassadors трек «Baptize Me» украсил альбом-компиляцию «For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)».

Организаторы зимних концертов Джейкоба Бэнкса в России советуют поторопиться с покупкой билетов. В последний раз они разлетелись задолго до даты выступления.

Где: клуб Zal, набережная Обводного канала, 118, С.

Когда: 26 января, 20.00.

Стоимость билетов: 1700 рублей.