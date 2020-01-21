2020-01-21T13:07:42+03:00
Общество

В Антарктиде запущена первая российская сеть сотовой связи

Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктической станции Прогресс и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции
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Фото предоставлено пресс службой МТС.Фото предоставлено пресс службой МТС.
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МТС запустила базовую станцию в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции Прогресс, территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции Прогресс.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Установка оборудования для самой южной базовой станции МТС проходила в течение нескольких недель в экстремальных условиях антарктического климата. Для реализации проекта инженеры МТС разработали уникальный технический проект строительства, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур и сильных ветров. Ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

- Строительство базовой станции на ледяном континенте за тысячи километров от России – смелый вызов и серьезное испытание для наших людей и техники, - прокомментировал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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