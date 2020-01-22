«Муж сказал, что для него я всегда королева»: 43-летняя петербурженка стала «Миссис Вселенная Классик – 2020»

Русские женщины – самые красивые в мире. И это утверждение не касается возраста. С финала международного конкурса красоты для тех, кому за сорок, петербурженка Ксения Вербицкая возвращается домой с триумфом. В столице Болгарии вчера, 21 января, она завоевала титул «Миссис Вселенная Классик – 2020» (Mrs. Universe Classic 2020). В Петербург она прибудет сегодня ночью. А прямо из Софии она пообщалась с «Комсомолкой» и поделилась первыми эмоциями от победы.

Ксении 43 года, она работает гинекологом-эндокринологом в одной из петербургских больниц. Она мама четверых детей – 16-летнего сына и девочек двенадцати, восьми и трех лет. Одна из дочерей поддерживала маму на конкурсе в Болгарии. Остальные дети вместе с мужем уже готовятся встречать их в аэропорту.

– До самого финала все были со мной на связи. Когда я позвонила после объявления результатов, все были счастливы, дети кричали в трубку и поздравляли. А муж сказал, что для него я всегда королева, – призналась «Комсомолке» в Петербурге» Ксения Вербицкая. – Я безмерно рада победе, это чувство не оставляет меня. Я не спала всю ночь!

Ксении Вербицкой (вторая слева) 43 года и у нее четверо детей. Фото: instagram.com/missis_spb_baltiya/

Соперницы на конкурсе у россиянки были действительно сильные. Напомним, что этот титул «разыгрывается» между замужними женщинами от 40 лет. Всего на финал в Софию приехали 36 участниц. О том, станет ли лучшей из лучших, Ксения до конкурса старалась не думать.

Ксения – обладательница сногсшибательной фигуры!

– Было настолько много красивых женщин со всего мира, что было сложно предугадать, кто победит. Поэтому волнение не покидало меня до самого момента объявления результатов, – отмечает петербурженка.

Среди испытаний на конкурсе были дефиле, презентации на английском языке и творческий конкурс. Ксения – обладательница не только сногсшибательной внешности, но и шикарного голоса, поэтому покорила жюри песней Besame Mucho. Обязательным заданием было показать национальный костюм: Ксения сразила всех платьем в русских мотивах, которое готовила специально для финала.

Ксения Вербицкая (справа) разделила победу с участницей из Кореи. Фото: instagram.com/verbksenia

В Петербург Ксения возвращается не только с великолепной короной и новым статусом, но и большими планами на будущее. Бросать свою врачебную работу она не планирует, а напротив, ждет, когда сможет вернуться к любимому делу.

– Еще я бы хотела заняться благотворительностью, связанной с моей профессиональной деятельностью – материнством и детством, – добавила Ксения.

Ксении 43 года, она мама четверых детей!

КСТАТИ

Уже второй год подряд петербурженки обходят всех участников конкурса «Миссис Вселенная Классик». В прошлом году титул завоевала россиянка Светлана Исаева в 50 лет. Поскольку победа два года подряд присуждается России, в этом году было решено сделать два титула. Еще один в 2020-м увезла с собой участница из Кореи.