В 2020 году на реставрацию исторических объектов Смольный выделит больше 2 миллиардов рублей

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) определил основные объекты для реставрации и перечень трат, на которые будут выделены внушительные средства. Всего в 2020 году Смольный даст больше 2 миллиардов рублей на сохранение объектов культурной ценности.

- В 2020 году в рамках целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга «Расходы на мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» предусмотрено финансирование в размере 2, 087 млрд. руб, - сообщает пресс-служба КГИОП.

За этой несколько канцелярской формулировкой скрывается следующее: 184,9 млн. руб. пойдут на разработку проектов по реставрации исторических фасадов зданий. Еще 369,7 в виде субсидий выделят религиозным организациям, в собственности которых имеются охраняемые объекты.

20,6 млн получит Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое в рамках проекта «Открытый город» проводит экскурсии в закрытых для свободного посещения зданиях.

Что касается объектов для реставрации, то в 2020 году ими станут:

Памятник императору Николаю I

Здание Александринской женской больницы с палисадником и оградой (Ленинградский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова)

ул. Маяковского, 12, лит. Р

Церковь Божией Матери Всех Скорбящих Радости

пр. Чернышевского, 3; Шпалерная ул., 35

Князь-Владимирский собор

ул. Блохина, 26

Евангелическо-лютеранский храм Святой Екатерины

Большой пр. В.О., 1

Особняк В.А. Поклевского-Козелла на ул. Якубовича, 4, лит. А

Дом У.М. Волгиной г. Пушкин, Московская ул., 47/15

Беседка г. Сестрорецк, ул. Андреева. На разработку проекта реставрации выделено 1,5 млн. руб.

В деревянной беседке в Сестрорецке, по преданию, выступал Федор Шаляпин, где он лечился при санатории Сестрорецкого Курорта. Бывший бесхозный объект в 2019 году переведен в собственность Санкт-Петербурга .

Здание штаба второго корпуса ПВО

Басков пер., 16

Смольный собор и монастырь. Корпуса жилые (каре) с угловыми церквями

Спасо-Преображенский собор (Преображенская пл., 1)

Часовня церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 8-я линия В.О., 71.

В 2020 году планируется реставрация шатровой часовни.

Гатчинский дворец. В 2020 году планируется проведение работ по реставрации фасадов Кухонного каре, южного, юго-западного и северного фасадов западного полуциркуля, а также северо-восточного, юго-восточного и западного фасадов центральной части дворца.

Дворец Юсуповых (наб. р. Мойки, 94, ул. Декабристов, 21). В 2020 году по программе КГИОП планируется реставрация интерьеров личных комнат княгини З.Н. Юсуповой, в том числе Кабинета княгини и Туалетной комнаты, Персидской и Ванной комнат, а также реставрация дворового флигеля №1.

Дом Монферрана О. (Ратькова-Рожнова Я.В.) на наб. р. Мойки, 86-88. В 2020 году тут продолжится реставрация интерьеров Золотого и Обеденного залов.

Казанский собор

Ограда Еленинской женской раковой больницы им. А.Г. и Е.И. Елисеевых (Политехническая ул., 32).

Дом Пашкова И.В. (дом Департамента уделов) Литейный пр., 37, 39

В 2020 году здесь завершается реставрации Парадного зала, разрабатывается проектная документация на ремонт и реставрацию крыши и фасадов здания.

Церковь Богоявления на Двинской ул., 2

Пожарное отделение на Садовой ул., 58, лит. Б

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., 52-б

Собор Петра и Павла в Петергофе

Деревянное здание оранжереи у дачи В.Ф. Громова с садом и оградой на ул. Академика Павлова, 13. Здесь будет производиться реставрация металлического декора.