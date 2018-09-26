С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-26T11:56:16+03:00

На работы по восстановлению монумента и исторических фонарей, потратят 50 миллионов рублей

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Уже завтра, 27 сентября, памятник императору Николаю I, стоящий на Исаакиевской площади Петербурга, начнут готовить к реставрации. Пока монумент еще не закрыт лесами и не укутан в драпировку, но уже вскоре над монументом начнут работать специалисты.

- В полдень у памятника соберутся журналисты, которым представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры расскажут об этапах и сложностях при работе над монументом, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Напомним, что в августе определился победитель аукциона, объявленного городом на право проведения реставрационных работ. За сумму в 50 с небольшим миллионов рублей, привести в порядок сам памятник Николаю I и исторические фонари, входящие в художественную композицию, подрядилась «Реставрационная мастерская «Наследие».

Все работы должны быть завершены до конца нынешнего года.

Напомним, что изваяние заняло свое привычное место в центре Исаакиевской площади в 1859 году. Авторами композиции стали скульпторы Клодт, Залеман, Рамазанов, а архитектором выступил Монферран.