В Ленобласти теплая зима подарила неожиданный урожай опят и вешенок

Погода этой зимой не перестает удивлять петербуржцев. В конце декабря из-за аномального тепла в городе распустились цветы, а теперь в лесах Ленобласти находят грибы. Например, «фламмулину бархотистоножковую», или «зимний опенок». Этот гриб растет в снегу при температуре до -5 градусов, поэтому в январе, конечно, еще не появляется. Впрочем, это не все сюрпризы.

- У меня дача в Гатчинском районе. В этом году в нашем лесу почему-то вылезла «саркосцифа», или, как ее называют в Европе, «шапочка эльфа». Она растет по берегам рек обычно в апреле. Но сейчас так тепло, что и она появилась! - рассказала «КП» петербурженка Альбина, грибник со стажем.

Сморчковая шапочка. ФОТО: Станислав КривошеевФото: СОЦСЕТИ

Другие грибники находят «сморчковые шапочки» - тоже ранние гости в этом году. Обычно они появляются только весной.

- «Сморчковые шапочки» претендует на чудо, настолько удивительно их появление в январе, - говорит еще один грибник Станислав Кривошеев.

Саркосцифа алая. ФОТО: Станислав КривошеевФото: СОЦСЕТИ

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- На самом деле все эти находки прекрасны, но там нечего есть. «Сморчковая шапочка», например, сейчас в зародышевом состоянии. У нее плодовое тело не больше нескольких сантиметров. «Вешенка оранжевая», которая тоже уже встречается, несъедобна. Единственный гриб, который можно сейчас есть, это «зимний опенок».

Зимние опята. ФОТО: Альбина ЧувашоваФото: СОЦСЕТИ

Но я, как человек, который давно собирает грибы, могу дать совет: не надо есть эти находки. Если все-таки найдутся охотники отведать январских грибов, следует помнить, что грибы - тяжелая еда и, если у вас проблемы с желудком или индивидуальная непереносимость, привести к пищевому отравлению может даже неопасный гриб. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу и, главное, избегать самолечения.