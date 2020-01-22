2020-01-23T20:20:29+03:00
Происшествия

«Затопило кипятком за две минуты»: Выжившая после прорыва трубы в кафе Петербурга рассказала, что погибших было не спасти

Накануне суда над дежурным диспетчером девушка озвучила свою версию трагедии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Девушка выжила при прорыве трубыДевушка выжила при прорыве трубыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Эта трагедия произошла за полтора года до прорыва трубы в хостеле Перми. В конце сентября 2018 года 20-летние Андрей и Максим со своей подругой Настей пришли в антикафе "Типичный Петербург", которое находилось в подвале дома на Измайловском проспекте. Они сидели всю ночь в отдельном зале, который был дальше всех от выхода. Ближе к утру трубу горячей воды прорвало, помещение стало затапливать. Настя в этот момент была у выхода.

- Максим отправился за Андреем и сказал мне, чтобы я шла покурить на улицу, а сам решил забрать мое пальто. Все это было еще в помещении, мы не выходили все вместе наружу. Он сказал, что сейчас вернется, - рассказывала ранее Анастасия.

Парни публиковали видео из кафе за несколько часов перед трагедией Фото: СОЦСЕТИ

Парни публиковали видео из кафе за несколько часов перед трагедиейФото: СОЦСЕТИ

В этот момент трубу и разорвало. Помещение мгновенно заполнилось кипятком. Андрей с Максимом не выжили. Следователи после трагедии предъявили обвинение старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евгению Емельянову по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Завтра, 24 января, в Петербурге состоится первое заседание по делу. Накануне слушания Анастасия рассказала "КП" свою версию случившегося.

- Боюсь, что мое мнение не сходится с официальной версией, - рассказала "КП-Петербург" Анастасия. - «Единый Технический Центр» заинтересован в благоприятном для «Теплосети» исходе дела и изготавливает различные документы, не соответствующие реальному положению дел. Срок эксплуатации аварийной трубы был продлен на основании экспертизы промышленной безопасности. Трубопровод должен был проверять в двух состояниях: включенном и отключенном. В день проверки он, как говорится в документах, не отключался.

Друзья Анастасии погибли мгновенно Фото: СОЦСЕТИ

Друзья Анастасии погибли мгновенноФото: СОЦСЕТИ

Анастасия уверена, что обвиняемых по делу должно быть больше.

- Не могу знать наверняка, но, скорее всего, все проверки существуют только на бумаге, - поясняет девушка. - Обвиняемых должно быть больше, в том числе и те, кто подписал акт о продлении срока эксплуатации трубы на данном участке.

- Само руководство кафе не виновато в случившемся?

- А в чем они могут быть виноваты? Что данный участок трубы проходил через их территорию?

- Вы в тот день что-то праздновали?

- Во всех статьях написано, что мы праздновали чей-то день рождения. Но на самом деле мы просто собрались посидеть. За неделю заказали стол.

- Вы хотели вернуться в кафе за своими друзьями или было понятно, что их уже не спасти?

Погибшие пришли в кафе отдохнуть Фото: СОЦСЕТИ

Погибшие пришли в кафе отдохнутьФото: СОЦСЕТИ

- Помещение затопило всего за 2 минуты. В коридоре заметили воду, Максим ушел за Андреем, в этот момент вода начала прибывать быстрее. Через минуту пройти к ребятам не представлялось возможным. Температура воды была около 70 градусов. Работник кафе Роман шесть раз пытался пройти к ним, но это оказалось физически невыполнимо.

Сама Анастасия на суд не пойдет. Но вот матери погибших собираются на заседание.

- Да, я буду на заседании, - пояснила "КП-Петербург" мама Максима Ирина. - Я хочу справедливого наказания для обвиняемого. Дополнительные иски о взыскании денег я не подавала. Не хочу говорить, почему, это мое личное. Какое именно наказание я хочу: колония это или нет, я не решила.

По этой статье старшему диспетчеру может грозить до 7 лет колонии.

- Обвиняемый, имея возможность, в силу возложенных на него обязанностей и имеющихся полномочий, не только понизить давление воды, но и полностью отключить подачу теплоносителя, не предпринял никаких мер, направленных на выявление причин резкого увеличения давления и резкого снижения расхода воды, отключение участка было осуществлено только после визуального обнаружения места происшествия, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу.

Выжившая девушка перед вечеринкой в кафе, где прорвало трубу и погибли двое, предчувствовала беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смертельный прорыв трубы на Измайловском проспекте в Петербурге 28 сентября»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд лишил водительских прав девятерых автомобилистов-наркоманов из Купчино
Разбуженный из-за теплой зимы медведь вышел на трассу под Тихвином
Появилось видео, как в Петербурге машина ДПС сбивает опрометчивого пешехода на «зебре»
В Пушкине машина ДПС сбила невнимательного пешехода на «зебре»
Главгосэкспертиза разрешила расширить Колтушское шоссе от КАДа до Колтушей
После гибели двух подростков на «зебре» под площадью Мужества требуют сделать подземный переход
Петербуржец вез из Финляндии умные часы на 1500 евро «для себя, папы и мамы»
Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру
Древнее захоронение нашли в Ленинградской области
РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты
Директора фонда капремонта оштрафовали за невыполнение капремонта
Нерадивая мать почти год не выплачивала своим дочерям алименты
В Ленобласти предложили предприятиям взять шефство над мемориальными комплексами
В Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда
Под конец недели в Петербурге выпадет снег