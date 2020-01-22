«Затопило кипятком за две минуты»: Выжившая после прорыва трубы в кафе Петербурга рассказала, что погибших было не спасти

Эта трагедия произошла за полтора года до прорыва трубы в хостеле Перми. В конце сентября 2018 года 20-летние Андрей и Максим со своей подругой Настей пришли в антикафе "Типичный Петербург", которое находилось в подвале дома на Измайловском проспекте. Они сидели всю ночь в отдельном зале, который был дальше всех от выхода. Ближе к утру трубу горячей воды прорвало, помещение стало затапливать. Настя в этот момент была у выхода.

- Максим отправился за Андреем и сказал мне, чтобы я шла покурить на улицу, а сам решил забрать мое пальто. Все это было еще в помещении, мы не выходили все вместе наружу. Он сказал, что сейчас вернется, - рассказывала ранее Анастасия.

Парни публиковали видео из кафе за несколько часов перед трагедиейФото: СОЦСЕТИ

В этот момент трубу и разорвало. Помещение мгновенно заполнилось кипятком. Андрей с Максимом не выжили. Следователи после трагедии предъявили обвинение старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евгению Емельянову по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Завтра, 24 января, в Петербурге состоится первое заседание по делу. Накануне слушания Анастасия рассказала "КП" свою версию случившегося.

- Боюсь, что мое мнение не сходится с официальной версией, - рассказала "КП-Петербург" Анастасия. - «Единый Технический Центр» заинтересован в благоприятном для «Теплосети» исходе дела и изготавливает различные документы, не соответствующие реальному положению дел. Срок эксплуатации аварийной трубы был продлен на основании экспертизы промышленной безопасности. Трубопровод должен был проверять в двух состояниях: включенном и отключенном. В день проверки он, как говорится в документах, не отключался.

Друзья Анастасии погибли мгновенноФото: СОЦСЕТИ

Анастасия уверена, что обвиняемых по делу должно быть больше.

- Не могу знать наверняка, но, скорее всего, все проверки существуют только на бумаге, - поясняет девушка. - Обвиняемых должно быть больше, в том числе и те, кто подписал акт о продлении срока эксплуатации трубы на данном участке.

- Само руководство кафе не виновато в случившемся?

- А в чем они могут быть виноваты? Что данный участок трубы проходил через их территорию?

- Вы в тот день что-то праздновали?

- Во всех статьях написано, что мы праздновали чей-то день рождения. Но на самом деле мы просто собрались посидеть. За неделю заказали стол.

- Вы хотели вернуться в кафе за своими друзьями или было понятно, что их уже не спасти?

Погибшие пришли в кафе отдохнутьФото: СОЦСЕТИ

- Помещение затопило всего за 2 минуты. В коридоре заметили воду, Максим ушел за Андреем, в этот момент вода начала прибывать быстрее. Через минуту пройти к ребятам не представлялось возможным. Температура воды была около 70 градусов. Работник кафе Роман шесть раз пытался пройти к ним, но это оказалось физически невыполнимо.

Сама Анастасия на суд не пойдет. Но вот матери погибших собираются на заседание.

- Да, я буду на заседании, - пояснила "КП-Петербург" мама Максима Ирина. - Я хочу справедливого наказания для обвиняемого. Дополнительные иски о взыскании денег я не подавала. Не хочу говорить, почему, это мое личное. Какое именно наказание я хочу: колония это или нет, я не решила.

По этой статье старшему диспетчеру может грозить до 7 лет колонии.

- Обвиняемый, имея возможность, в силу возложенных на него обязанностей и имеющихся полномочий, не только понизить давление воды, но и полностью отключить подачу теплоносителя, не предпринял никаких мер, направленных на выявление причин резкого увеличения давления и резкого снижения расхода воды, отключение участка было осуществлено только после визуального обнаружения места происшествия, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу.