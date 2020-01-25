Канатоходец босиком прошелся над каналом Грибоедова

Известный канатоходец из Петербурга Максим Кагин устроил шоу на глазах сотен зрителей. Днем в субботу, 25 января, хайлайнер растянул тонкую стропу над каналом Грибоедова рядом с Невским проспектом и смело отправился в путь. Экстремал шел без страховки, при сильном ветре, который сегодня в Петербурге достигал до 15-18 метров в секунду.

- Выбираешься так в город, а там перформанс. Парню надо было рекламу на куртку разместить - такая толпа с телефонами зря пропадает, - пошутила петербурженка, опубликовав в своем Instagram видео с канала.

darja_bonda Канатоходец босиком прошел над каналом Грибоедова

Сотни людей столпились вокруг и с замиранием сердца смотрели на происходящее. За каждым шагом люди смотрели с напряжением, ведь если бы канатоходец упал, то оказался бы в холодной воде. Страхи не оправдались и толпа встретила аплодисментами Кагина, когда он добрался до противоположной набережной.

Максим Кагин уже ни раз устраивал шоу на высоте в Петербурге. Он устраивает прогулки между многоэтажками на высоте 100 метров, над мостами, а порой даже в костюмах. Однажды жители центра заметили его в мундире британской стражи.

Канатоходец Максим Кагин прошелся над каналом Грибоедова в Петербурге.

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