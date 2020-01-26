«Наш мужик!»: 31-летний петербуржец получил три «порно-Оскара» в США
31-летний петербуржец Алексей Маетный не перестает удивлять мир американского кино. Правда, там его больше знают под псевдонимом Маркус Дюпри. Алексей снимается в фильмах для взрослых. И делает это весьма успешно. Например, в прошлом году Маркус пополнил свою коллекцию одним "порно-Оскаром". В этом же году престижная премия AVN Awards оценила Дюпри целых три раза!
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Церемония вручения «порно-Оскаров» прошла в США в 37-й раз. Премию вручали в Лас-Вегасе. В прошлом году на церемонию Алексей пришел со своей женой. В этом году у него уже новая подружка. К слову, и та и другая - коллеги Маркуса по работе.
- Снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами… Есть коллега, которая меня в этом консультирует. Мы разбираем сеты на площадке, оттачиваем актерское мастерство. Она всегда меня предупреждает: «Главное - не переигрывать», - рассказывал "КП-Петербург", когда получил Оскар в 2019 году.
На церемонии развлекали публику известные музыканты Дипло и Лил Памп. Видео с их выступления появилось в Инстаграме Алексея. Маетный буквально сорвал куш. Из 11 номинаций он победил в трех. Фотографию с тремя заветными статуэтками актер опубликовал в своих соцсетях. Русские комментаторы от такого успеха в восторге.
- Наш мужик! - пишут русские пользователи. - Леха, ты лучший! Молодец, горжусь!
По большей части комментарии оставляют девушки. Но есть среди восторженных и мужчины.
- Питерский паренек нагибает весь Запад, - восхищаются россияне.
Сам Алексей на сообщения пока не отвечает. Награду получила и его новая подружка. Скорее всего, пара уже вовсю отмечает бешеный успех.
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ИСТОЧНИК KP.RU