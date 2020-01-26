«Наш мужик!»: 31-летний петербуржец получил три «порно-Оскара» в США

31-летний петербуржец Алексей Маетный не перестает удивлять мир американского кино. Правда, там его больше знают под псевдонимом Маркус Дюпри. Алексей снимается в фильмах для взрослых. И делает это весьма успешно. Например, в прошлом году Маркус пополнил свою коллекцию одним "порно-Оскаром". В этом же году престижная премия AVN Awards оценила Дюпри целых три раза!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690011" frameborder="0"></iframe> «Порно-Оскар» для россиянина.Парень из Санкт-Петербурга выиграл уже восемь «Порно-Оскаров»! Свой «успех» он объясняет... «духовностью»

Церемония вручения «порно-Оскаров» прошла в США в 37-й раз. Премию вручали в Лас-Вегасе. В прошлом году на церемонию Алексей пришел со своей женой. В этом году у него уже новая подружка. К слову, и та и другая - коллеги Маркуса по работе.

themarkusdupree Алексей Маетный с новой подругой на премии

- Снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами… Есть коллега, которая меня в этом консультирует. Мы разбираем сеты на площадке, оттачиваем актерское мастерство. Она всегда меня предупреждает: «Главное - не переигрывать», - рассказывал "КП-Петербург", когда получил Оскар в 2019 году.

themarkusdupree Алексей в США известен как Маркус

На церемонии развлекали публику известные музыканты Дипло и Лил Памп. Видео с их выступления появилось в Инстаграме Алексея. Маетный буквально сорвал куш. Из 11 номинаций он победил в трех. Фотографию с тремя заветными статуэтками актер опубликовал в своих соцсетях. Русские комментаторы от такого успеха в восторге.

themarkusdupree Россиянки восхищаются своим земляком

- Наш мужик! - пишут русские пользователи. - Леха, ты лучший! Молодец, горжусь!

themarkusdupree Алексей Маетный получил "порно-Оскар" в трех номинациях

По большей части комментарии оставляют девушки. Но есть среди восторженных и мужчины.

themarkusdupree Алексей успешный в США актер фильмов для взрослых

- Питерский паренек нагибает весь Запад, - восхищаются россияне.

themarkusdupree Алексей со своей бабушкой

Сам Алексей на сообщения пока не отвечает. Награду получила и его новая подружка. Скорее всего, пара уже вовсю отмечает бешеный успех.

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