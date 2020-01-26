2020-01-26T18:08:37+03:00
Звезды

«Наш мужик!»: 31-летний петербуржец получил три «порно-Оскара» в США

Алексей Маетный сражался за приз в 11 номинациях
Надежда ФАТКУЛЛИНААнна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Петербуржец покоряет американскую киноиндустрию Фото: instagram.com/themarkusdupree/Петербуржец покоряет американскую киноиндустрию Фото: instagram.com/themarkusdupree/
Изменить размер текста:

31-летний петербуржец Алексей Маетный не перестает удивлять мир американского кино. Правда, там его больше знают под псевдонимом Маркус Дюпри. Алексей снимается в фильмах для взрослых. И делает это весьма успешно. Например, в прошлом году Маркус пополнил свою коллекцию одним "порно-Оскаром". В этом же году престижная премия AVN Awards оценила Дюпри целых три раза!

«Порно-Оскар» для россиянина.Парень из Санкт-Петербурга выиграл уже восемь «Порно-Оскаров»! Свой «успех» он объясняет... «духовностью»

Церемония вручения «порно-Оскаров» прошла в США в 37-й раз. Премию вручали в Лас-Вегасе. В прошлом году на церемонию Алексей пришел со своей женой. В этом году у него уже новая подружка. К слову, и та и другая - коллеги Маркуса по работе.

themarkusdupreethemarkusdupree
Алексей Маетный с новой подругой на премии
5757 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами… Есть коллега, которая меня в этом консультирует. Мы разбираем сеты на площадке, оттачиваем актерское мастерство. Она всегда меня предупреждает: «Главное - не переигрывать», - рассказывал "КП-Петербург", когда получил Оскар в 2019 году.

themarkusdupreethemarkusdupree
Алексей в США известен как Маркус
4538 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На церемонии развлекали публику известные музыканты Дипло и Лил Памп. Видео с их выступления появилось в Инстаграме Алексея. Маетный буквально сорвал куш. Из 11 номинаций он победил в трех. Фотографию с тремя заветными статуэтками актер опубликовал в своих соцсетях. Русские комментаторы от такого успеха в восторге.

themarkusdupreethemarkusdupree
Россиянки восхищаются своим земляком
4163 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Наш мужик! - пишут русские пользователи. - Леха, ты лучший! Молодец, горжусь!

themarkusdupreethemarkusdupree
Алексей Маетный получил "порно-Оскар" в трех номинациях
2057 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По большей части комментарии оставляют девушки. Но есть среди восторженных и мужчины.

themarkusdupreethemarkusdupree
Алексей успешный в США актер фильмов для взрослых
5537 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Питерский паренек нагибает весь Запад, - восхищаются россияне.

themarkusdupreethemarkusdupree
Алексей со своей бабушкой
5790 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сам Алексей на сообщения пока не отвечает. Награду получила и его новая подружка. Скорее всего, пара уже вовсю отмечает бешеный успех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как Майк Тайсон, только в порно»: 30-летний петербуржец пополнил свою коллекцию еще одним «порно-Оскаром»

Актер фильмов для взрослых Маркус Дюпри рассказал про успех в этой индустрии, а также про счастье с женой-порноактрисой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
С криком «Майк Тайсон!»: Украинский боксер укусил соперника во время боя
Папа Римский выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом
Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт
Греф рассказал, в какой валюте он хранит сбережения
«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии
В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая
Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось
В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые
В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США