В Петербурге растет количество рабочих мест

В конце февраля в Петербурге пройдет IV Международный Форум Труда. Событие объединит экспертов, практиков, лучших специалистов управления персоналом, безопасности и охраны труда регионов России, стран СНГ и мира. На протяжении двух дней им предстоит обсудить вопросы, связанные с производительностью труда, социальными вызовами и моделями регулирования, трудовой миграцией, HR-технологиями, человеческими капиталом и образованием.

В преддверии Форума результатами исследований рынка труда поделились НИУ ВШЭ и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Они рассказали, что за три квартала 2019 года в Петербурге появилось более 20 тысяч новых рабочих мест. По итогам всего года прирост рабочих мест хотя и не достиг рекордного уровня 2018 года, но превысил показатели 2017 и предыдущих лет.

Замедление роста количества рабочих мест в городе по сравнению с предыдущим периодом не говорит о негативных тенденциях в экономике — цифры 2018 года были сильно искажены Чемпионатом мира по футболу. Благодаря крупному спортивному событию дополнительно создано более 5 тысяч рабочих мест только в сфере гостиниц и общепита, серьезно подросли торговля и транспорт.

В торговле темпы прироста новых рабочих мест ускорились на 51%. В образовании — на 115%. В сфере транспортировки и хранения — почти на 62%. В строительстве — на 52%. Под рабочим местом исследователи понимали трудовой контракт, которых у одного работающего может быть несколько.

Число вакансий в 2019 году также росло. За январь-сентябрь, по данным официальной статистики, среднеквартальное количество вакантных рабочих мест в Петербурге достигло почти 200 тысяч.

Одним из наиболее дефицитных сегментов рынка труда Санкт-Петербурга является сфера информационно-коммуникационных технологий (IT). Компаниям остро не хватает разработчиков и аналитиков программного обеспечения (ПО) и приложений, специалистов по базам данных и сетям, специалистов-техников по поддержке пользователей. Также на петербургском рынке ощущается дефицит квалифицированных рабочих: наладчиков и операторов деревообрабатывающих станков, прядильных и намоточных машин, сборщики электрического и электронного оборудования.

КОНКРЕТНО

IV Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда пройдет в КВЦ «Экспофорум» 27-28 февраля.