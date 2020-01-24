Мастера Гильдии кузнецов России научат петербуржцев чеканить монеты

В преддверии праздников 14 февраля и 23 февраля в Петербурге пройдет грандиозная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец». В экспозиции примут участие более 100 производителей промыслов, творческих объединений, художников и ремесленников не только различных регионов России, но и других стран.

В зоне мастер-классов посетители познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране. «Императорский фарфоровый завод» будет проводить обучение росписи фарфора, а «Старооскольский гончарный промысел» продемонстрирует гончарное мастерство.

Самым жарким и зрелищным событием ярмарки станут показательные мастер-классы Гильдии кузнецов России. На ремесленных выставках они традиционно собирают вокруг себя сотни восхищенных зрителей. 7-9 февраля у петербуржцев будет уникальная возможность примерить на себя профессию кузнеца и под руководством мастера выковать самому свой первый магический сувенир и даже талисман или отчеканить монету.

Мастера представят всевозможные образцы кованых сувениров, а также проведут мастер-классы и скуют эмблему «Невский Ларец».

КОНКРЕТНО

Выставка-ярмарка «Невский Ларец» пройдет 7–9 февраля в ЭКСПОФОРУМЕ.