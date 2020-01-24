«Наша версия – ее сожгли»: В лесу под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, рассказывавшей о свиданиях с миллионерами

20-летняя Мишель из Петербурга вела свои блоги на Youtube, и на ее канал были подписаны почти две тысячи человек. Сегодня ее друзья сообщили в соцсетях, что Мишель погибла - ее обгоревший труп якобы нашли в лесу под Петербургом.

Блогерша привлекала подписчиков своим одиозным поведением. Например, рассказывала о своей жизни, родителях-алкоголиках, домогательствах мужчин и отношениях якобы с миллионерами. Мишель при этом любила проводить эксперименты, стоя на трассах.

- Автостопить с мужчинами - ад. Уныло стоять на трассе часами, понимая, что если бы ты ехала одна или с подругой, вас бы давно подобрал мужик, желающий развести на секс, - такими одиозными постами Мишель пыталась привлечь к себе внимание.

Девушку, по словам друзей, нашли мертвой

Ее последнее видео выложено 21 час назад под названием: "зек предложил брату меня изнасиловать". До этого девушка рассказывала про свое свидание с "миллионером". О смерти Мишель 24 января сообщили ее друзья.

- Когда я последний раз ее видела, мы хотели снимать совместное видео, - рассказала "КП-Петербург" подруга Мишель. - Мы были лучшими подругами. Наша с друзьями версия, что они вместе с братом покончили с собой. Или он ее сжег, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит.

Что именно произошло с девушкой, неизвестно

Брат девушки, по словам ее подруг, был единственным родственником, которого Мишель любила. Парень тоже вел свой блог. У обоих последние записи - готовимся покончить с собой.

- Видимо, все, - написал последнее сообщение в своем блоге брат Мишель. - Смерть. Совместное решение.

Где сейчас брат девушки, неизвестно. На странице Мишель подписчики выражают соболезнования. Официального подтверждения смерти девушки, пока нет. Полицейские действительно находили обгоревший труп девушки в поселке Паргалово Выборгского района Петербурга. Но ее личность пока не сообщается.

- В лесополосе в 100 метрах от дороги обнаружен обгорелый труп неустановленной женщины, - сообщил "КП-Петербург" источник. - На ее теле признаки насильственной смерти.