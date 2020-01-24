«Он мог ее убить, а потом покончить с собой»: В Петербурге вслед за сожженной блогершой нашли мертвым и ее брата

В Петербурге следователи разбираются в смерти 20-летней блогерши с YouTube Мишель и ее 21-летнего брата. Первым нашли тело Алеся (так парня звали по паспорту). Он выпал с 15-ого этажа дома по улице Пионерстроя. Поначалу большого внимания к его гибели никто не привлек. Но друзья Мишель подняли панику. Ведь после его смерти пропала и сама блогерша. Тело девушки нашли лишь через три дня в лесу под Петербургом неподалеку от трассы. Труп был сильно обгоревшим, поэтому установить личность девушки сразу не удалось.

Друзья Мишель рассказали "КП-Петербург", что незадолго до смерти брат с сестрой в своих блогах писали, что вот-вот совершат суицид.

Брата девушки (слева) нашли мертвой, как и саму блогершу (справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Мы были хорошими друзьями, когда я последний раз ее видела, собирались снимать совместный ролик, - рассказала "КП-Петербург" подруга Мишель. - Сейчас мы с общими знакомыми считаем, что Мишель и Алесь покончили с собой. Или он ее сжег, а сам сбежал.

Тогда друзья Мишель еще не знали, что Алесь действительно погиб. Они не исключали, что он пустился в бега.

Что именно произошло с девушкой, неизвестно

- Ей в последнее время было очень плохо, - пояснили "КП" подруги Мишель. - Она хотела в Москву 20-го числа поехать, нашему общему знакомому звонила, рыдала в трубку. Мы думаем, что брат ей мог помочь уйти из жизни. То есть убил ее, а потом сам покончил с собой. Но это был общий их план, мы уверены.

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О трагедии сообщили друзья 20-летней Мишель (подробности)