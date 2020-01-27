Память о подвиге будет жить вечно

ДОРОГА МУЖЕСТВА

История этого проекта началась в 2015 году, когда 8 мая, в канун 70-летия Великой Победы, в Лисьем Носу был открыт монумент «Дорога мужества».

Автор памятника - скульп- тор Виктор Новиков. Блокадник, встретивший войну 12-летним подростком, до открытия монумента не дожил полгода. Дело Новикова продолжил его ученик и помощник - скульптор Андрей Поляков. Президент фонда «Созидающий мир», заслуженный строитель России Вячеслав Заренков выступил в качестве архитектора монумента и руководителя строительства.

Памятник посвящен Малой дороге жизни, благодаря которой удалось организовать бесперебойную связь Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом, оказавшимися в двойном кольце блокады.

После открытия монумента выяснилось, что многие, даже жители Лисьего Носа, не знали о событиях, происходивших здесь в годы войны.

Во имя сохранения памяти о героическом подвиге ленинградцев фонд «Созидающий мир» решил провести собственное историческое расследование о Малой дороге жизни. За него взялся петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин.

Благодаря проделанной работе удалось собрать и сохранить множество уникальных фактов и историй.

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Анатолий Аграфенин стал собирать и готовить материал для будущего издания. В работу включилось очень много людей, готовых поделиться военными историями своих семей.

В итоге свет увидела первая книга - «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни».

Малая дорога жизни - целая система дорог, выполнявших те же функции, что и Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера. Действовала она с ноября 1941 года до полного освобождения Ленинграда 27 января 1944 года.

По сути, Малая дорога жизни стала Дорогой ленинградской победы.

Анатолий Аграфенин.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Именно по ней удалось перебросить на южный берег Финского залива войска и технику. С Ораниенбаумского плацдарма началась операция по полному снятию блокады Ленинграда. Немцы совершенно не ожидали удара именно отсюда. Да и где это видано, чтобы осажденный город сам себя освобождал! Но это произошло именно так, еще раз подчеркнув несгибаемый характер непокоренного города и его жителей, - рассказывает автор.

ПУТЬ НА ОСТРОВА

Вторую книгу - «Неизвестная блокада: путь на острова» - посвятили военному прошлому островов Финского залива.

- Об их существовании знают даже не все россияне, - отмечает Анатолий Аграфенин. - Между тем в годы Великой Отечественной эти острова превратились в поле жестоких сражений.

Писатель путешествовал по клочкам суши, хранящим великую историю, общался с потомками участников войны.

Прежде всего книга рассказывает о тех, кто встал на оборону Ленинграда осенью 1941 года. Это защитники латвийского города Лиепаи, Моонзундского архипелага, полуострова Ханко, участники Таллинского перехода, спасшие Балтийский флот от наступавших гитлеровских войск. Анатолий Аграфенин повествует о борьбе за малые острова в Финском заливе, уникальной судьбе Ораниенбаумского пятачка, ставшего стратегическим плацдармом разгрома гитлеровских войск под Ленинградом.

В книге достоверно описано, что Ленинград не смирился с судьбой осажденного города. С первых дней блокады предпринимались отчаянные попытки прорвать вражеское кольцо. Первым это удалось осуществить советским подводникам, выходившим в рейды в глубокий германский тыл на Балтике. Все это стало возможно благодаря созданным на островах Сескар и Лавенсаари военно-морским базам, героически державшимся все годы битвы за Ленинград.

Автором показаны и портреты героев, и курьезные случаи, и подвиги. Пронзительна история защитника острова Сааремаа капитана Стебеля, который погиб, но тайн врагу не раскрыл.

Описываются события, последовавшие за освобождением Ленинграда от блокады: прорыв нашего флота в Балтику, ликвидация Курляндского котла, разминирование Финского залива, длившееся несколько десятилетий после окончания войны.

ДВЕ ДОРОГИ

В конце 2019 года свет увидела третья книга - «Неизвестная блокада: две дороги».

872 дня длилась вражеская осада, и 872 дня шла борьба за жизнь Ленинграда. Сухопутные дороги перекрыл враг, поэтому связь со страной пришлось налаживать через Ладожское озеро и Финский залив.

Летом по воде, зимой по льду шли в сражающийся город хлеб и оружие, медикаменты и топливо. Из блокадного кольца вывозили обессилевших людей, раненых и прежде всего детей.

В книге повествуется, как начиналась и осуществлялась работа этих важнейших для выживания осажденного города уникальных магистралей.

Это издание серии «Неизвестная блокада», по словам Анатолия Аграфенина, ему особенно дорого. В нем рассказывается история блокады и войны - от 22 июня 1941 года до взятия Берлина - не только на основе фактов и документов, но и устами людей, с которыми писатель был знаком лично. Благодаря этому в книге появились очень живые и эмоциональные истории.

Вячеслав Заренков. Фото: Фонд «Созидающий мир».

- Главная наша задача - продолжать поиск белых пятен. С годами уходят герои войны, а с ними - многие подробности блокадного и военного времени. Мы не имеем права растерять драгоценные крупицы народной памяти, поэтому наш фонд несколько лет назад и начал проводить это расследование. Шаг за шагом нам удается находить все новые свидетельства беспрецедентного подвига защитников Ленинграда, Кронштадта, Ораниенбаумского плацдарма, островов в Финском заливе. Мы искренне надеемся, что книги серии «Неизвестная блокада» подтолкнут людей к личным расследованиям, изучению истории. Благодаря этому память о подвиге наших дедов и прадедов будет жить вечно, - отмечает в своем обращении к читателям инициатор изданий - президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

Подготовила Наталия БЕРЗИНА.