Медиагруппа «Патриот» открыла в Петербурге собственный пресс-центр

В петербургской медиасреде большое событие. У Медиагруппы «Патриот» появился свой пресс-центр, на базе которого теперь будут проходить презентации, обсуждения и пресс-конференции.

На сайте «Патриота» можно ознакомиться с расписанием мероприятий на месяц. Там же есть телефон и адрес. Участвовать в мероприятиях могут все представители СМИ, независимо от их политических взглядов.

По словам главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, у пресс-центра большие планы. Будут проведены не только конференции, но также конкурсы и программы, направленные на поддержку патриотизма в РФ. Большое внимание планируется уделить российской истории – особенно периоду Великой Отечественной войны.

- Мы также собираемся работать в этом направлении, формировать экспертный совет группы «Патриот», который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах, - подчеркнул Николай Столярчук.

Кроме того, на базе пресс-центра скоро начнет работу школа журналистов и блогеров, где талантливая молодежь сможет обучиться современной профессии и «попробовать перо».