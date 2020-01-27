2020-01-27T23:03:35+03:00
Общество

Медиагруппа «Патриот» открыла в Петербурге собственный пресс-центр

Николай Столярчук рассказал о задачах, стоящих перед площадкой для журналистов и блогеров
Маргарита РЕПИНА
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Расположился пресс-центр Медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте.Расположился пресс-центр Медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте.
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В петербургской медиасреде большое событие. У Медиагруппы «Патриот» появился свой пресс-центр, на базе которого теперь будут проходить презентации, обсуждения и пресс-конференции.

На сайте «Патриота» можно ознакомиться с расписанием мероприятий на месяц. Там же есть телефон и адрес. Участвовать в мероприятиях могут все представители СМИ, независимо от их политических взглядов.

По словам главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, у пресс-центра большие планы. Будут проведены не только конференции, но также конкурсы и программы, направленные на поддержку патриотизма в РФ. Большое внимание планируется уделить российской истории – особенно периоду Великой Отечественной войны.

- Мы также собираемся работать в этом направлении, формировать экспертный совет группы «Патриот», который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах, - подчеркнул Николай Столярчук.

Кроме того, на базе пресс-центра скоро начнет работу школа журналистов и блогеров, где талантливая молодежь сможет обучиться современной профессии и «попробовать перо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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