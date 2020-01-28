2020-01-28T18:07:29+03:00
Общество

«Хорошими делами прославиться нельзя»: почему помощь церкви считают преступлением

Бывший руководитель фонда «Прииди и виждь» Андрей Рогалев и священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Николай Беляев рассказали о благодетелях из Петербурга
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Почему помощь церкви считают преступлением?Почему помощь церкви считают преступлением?
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В середине января некоторые издания заподозрили петербургского предпринимателя Евгения Пригожина в тесных связях с патриархом Кириллом. Доводы журналистов оказались надуманными, однако бизнесмен действительно неравнодушен к благим делам РПЦ.

Семья Пригожиных участвовала в создании православного благотворительного фонда «Прииди и Виждь». Фонд занимается возрождением и восстановлением святых мест, связанных с именем св. прав. Иоанна Кронштадтского. В числе главных проектов - известный Сурский женский монастырь в Архангельской области. Нам удалось связаться с экс-президентом благотворительной организации Андреем Рогалевым.

- У фонда 15 учредителей. Все это - благодетели из Петербурга, из прихода Иоанновского монастыря. Любовь Валентиновна Пригожина не стала исключением, по благословению отца Николая она стала участником фонда с момента его образования, - сообщил бывший руководитель «Прииди и виждь».

О связях Евгения Пригожина с фондом рассказал и старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга Николай Беляев. Именно он был инициатором возрождения часовни и храма в Суре. По словам отца Николая, его знакомство с семьей Пригожиных случилось при необычайных обстоятельствах.

- Нас познакомил известный музыкант Мстислав Ростропович, пусть земля ему будет пухом, Господи помилуй. Младшая дочка Пригожиных сильно болела. Тогда Мстислав и посоветовал Любови просить помощи у того, кто всегда помогает отчаявшимся. Так она попала в Иоанновский приход монастыря в Петербурге. Помню, она часто приходила и в слезах молилась господу нашему Богу. В один из ее визитов мы и познакомились. Господь оказался милостив к ней, храни ее душу, и излечил невинное дитя, а Любовь стала прихожанкой нашего монастыря, решив покрестить доченьку. Крестным стал Мстислав.

- То есть вы часто общались с Пригожиными?

- Было дело. Они обращались ко мне за советами, ведь только Господь может указать, по какому пути следует идти человеку.

- Получается, что фонд «Прииди и виждь» был создан после выздоровления дочери Пригожина?

- Не совсем так. Во время одной из встреч Евгений спросил меня, чего я хочу больше всего в жизни. «С Божьей помощью восстановить Сурский монастырь», - ответил я. Он был готов лететь туда вместе со мной на следующий день, но из-за сильного ветра нам пришлось добираться по земле, через леса и болота.

Собор на тот момент был весь в лесах - с пола до потолка. После визита бизнесмен незамедлительно начал реставрацию храма и часовни. Благодаря помощи сейчас все приведено в надлежащий вид и снаружи, и внутри. Кроме того, он помог отремонтировать здание корпуса, в котором раньше располагалась воскресная школа. Когда восстановительные работы закончились, здесь стало возможным открыть монастырь – здесь есть, где служить, и есть где жить сестрам, слава Богу!

- Каким образом Евгений Пригожин участвовал в восстановлении?

- Евгений Викторович не только финансировал все работы, но и вдохновлял всех окружающих своим искренним и личным участием. Он не просто предоставлял транспорт, он сам каждые выходные прилетал на стройку, брал с собой матушку Митрофанию. Благодаря ему свой первый визит в Суру матушка совершила на вертолете.

- Строительные работы осложнялись тем, что только по зимнику (дорога по замерзшему льду на реке, - прим. Авт.) можно было перевезти материалы, а это очень короткое время. Для восстановления требовались не только финансы, но и транспортные средства, - вспоминает бывший директор фонда Андрей Рогалев. - Поэтому помощь бизнесмена была неоценима. Он человек жесткий и решительный, часто после его визитов полностью менялась команда строителей. Поначалу пригласили гастарбайтеров, бригаду, которая работала вахтовым методом. В одну из рабочих встреч, когда мы были с Евгением Викторовичем и владыкой Даниилом, владыка высказал мысль, что надо бы привлечь местных жителей – Пригожин отреагировал моментально, уволил старую бригаду и распорядился нанять местных.

- Что жители Суры говорят о Евгении Викторовиче?

- Мы продолжаем его дело, добрая память о нашем благодетеле живет – ежедневно о нем молимся, его часто вспоминают прихожане и жители. Потому что такое великое дело было бы невозможно без божьей помощи, него, и Суры бы не было, - поделился отец Николай. - Евгений Викторович уделял нам очень много внимания, пока восстанавливался монастырь. После завершения всех работон сказал «я сделал свое дело». Я все искал способ, как представить его к ордену, но он был категоричен: «Не надо мне орденов, я не хочу огласки, я это сделал для людей и для церкви».

- А какие отношения у Евгения Пригожина с патриархом Кириллом? Они же встречались при вас?

- Да какие отношения? Пожалуй, что никаких. Я не видел, чтобы они лично общались. Евгений Викторович высокие церковные чины не сильно жалует. Я помню, когда приезжал к нам, он все больше с простыми монахинями и работниками общался – спрашивал, как живется, что требуется. А после завершения работ и вовсе перестал приезжать, в фонде сейчас только его супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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