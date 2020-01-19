Петербурженка стала участницей реалити-шоу «Последний герой»

На телеканале ТВ-3 стартует новый сезон шоу «Последний герой. Зрители против звезд». За победу и главный приз – квартиру в Москве – со знаменитостями будут бороться обычные россияне. Недавно стали известны имена участников, прошедших отбор. Одной из них стала Владлена Веселова из Санкт-Петербурга. Женщина возглавляет фирму, виды деятельности которой с трудом помещаются на одном листке. Под ее чутким руководством сотрудники могут и дом построить, и концерт организовать. Перед началом шоу Владлена Веселова рассказала, как попала на проект и почему отважилась стать участницей «Последнего героя».

-Чем вас привлек проект «Последний герой»?

-Для меня он неразрывно связан с легендарной личностью Сергея Бодрова, который был ведущим первого сезона. Все, что он делал, получалось у него на миллиард баллов! В том числе благодаря Бодрову это шоу стало легендарным. Но не могу сказать, что давно мечтала стать его участницей – просто узнала о кастинге и решила попробовать свои силы: абсолютно спонтанное решение, женское «потому что»!

-Что вам больше всего запомнилось на этапе кастингов?

-Было очень много народу! Не могу вспомнить точно, что рассказала о себе, но раз я прошла отбор, значит я – королева! Что тут еще сказать?

-Что вы почувствовали, когда узнали, что прошли кастинг?

-Я прыгала, бегала как девчонка! Кричала: «А-А-А-А-А-А я прошла, я прошла кастинг!» Это был дикий выброс адреналина, я потом еще полночи не могла уснуть. Это было что-то безумное, бешеное!

-Опишите ваш самый экстремальный опыт. Какие пройденные вами испытания внушают вам веру в себя и свои возможности?

-Я вышла замуж за будущего отца своего ребенка спустя два часа после знакомства. Наверно, это был самый экстремальный поступок в моей жизни. Более безбашенного поступка не было.

-В чем вы видите своё преимущество перед другими участниками?

-Во-первых, я неконфликтный человек – не собираюсь строить козни. Но мои основные преимущества – это шарм и харизма. Возможно, в физическом плане я буду уступать другим участникам, но в эмоциональном затопчу всех!

-Как ваши близкие отреагировали на то, что вы едете на остров? Кто будет за вас болеть и по кому вы будете особенно скучать?

-Совершенно спокойно – мои близкие поддерживают меня во всем. А вот мой бывший супруг, как только узнал, что я стала участницей нового сезона, стал отправлять кучу заявок, чтобы тоже присоединиться к проекту! Вот это было очень забавно!

-Какое испытание из этого сезона вам запомнилось больше всего?

-Когда ребята висели вниз головой, а их в это время соблазняли сочными бургерами, которые готовили рядом с ними. Вот это было очень жестко! А ещё, как они в грязи перетягивали канат и как составляли кубики – вот это мне хотелось бы испытать на себе.

-Что вас больше всего пугает в этом приключении?

-Больше всего - то, что я не буду курить. Это для меня очень значимый вопрос и настоящее испытание - буду бороться с собой! Всякие букашки и таракашки меня не очень пугают, а вот неизвестность, холод, ливни и некомфортные ситуации – очень даже. Ну и недостаток еды, конечно.

-Какими качествами должен отличаться настоящий «Последний герой»?

-Это должен быть не скандальный человек, который умеет поддерживать окружающих. Мне кажется, для этого необязательно даже быть лидером. Главное – быть настоящим Человеком, чтобы каждый зритель смог почувствовать это через экран.

-Что вы ожидаете от проекта? Видите себя в финале?

-На проекте хочу посмотреть на свою жизнь под другим углом, поэтому жду полное обнуление себя. Надеюсь, у меня появятся силы и идеи для чего-то нового!

И - да, я вижу себя в финале. Мое желание – гораздо больше моих физических возможностей. А женский организм может преодолеть все!