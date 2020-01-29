Появился новый проект реконструкции СКК «Петербургский»

Проект реконструкции СКК «Петербургский», который был представлен общественности в ноябре 2018 года, вызвал немало вопросов у горожан и специалистов. Последние назвали арену «забинтованной стеклянной банкой». Но теперь появился новый вариант перестройки спорткомплекса. Более сдержанный и стилистически похожий на нынешнюю постройку.

- Разработчиком проекта стало московское архитектурное бюро «ГорКапСтрой», - сообщают инвесторы проекта из ООО «СКА Арена».

Ребра фасада почти такие же, как у нынешнего СКК. Фото: «ГорКапСтрой»

Основой образного решения внешнего вида стали хоккейные клюшки. Их «крюки» образовывают ребра по бокам здания и заходят на крышу, что перекликается с фасадом ныне существующего спорткомплекса.

В новом проекте проектировщики учли пожелания горожан, которые привыкли к сложившемуся пейзажу и обеспечили преемственность образа. Теперь будущая спортивная арена не раздражает взгляд, ее точно не назовешь «забинтованной банкой».

Новая арена будет иметь большой мультимедийный экран и светиться в ночи. Фото: «ГорКапСтрой»

При этом реконструкция существующего здания будет глубокой. К сожалению, уникальную мембранную кровлю СКК сохранить не удастся. Проведенная экспертиза показала, что крыша, состоящая из 56 стальных «лепестков» основательно проржавела и представляет опасность.

Напомним, что обновленная хоккейная арена вместимостью от 20 до 23 тысяч зрителей - одна из самых больших в мире - должна быть построена к чемпионату мира 2023 года, который пройдет в России. Впоследствии комплекс станет домашней площадкой для петербургского СКА. Рядом появится общественно-спортивное пространство. Смольный уже выделил землю под строительство.

Проектом предусмотрено создание общественно-спортивной территории. Фото: «ГорКапСтрой»

- ООО «СКА Арена» обязуется создать в Санкт-Петербурге современную ледовую арену и спортивно-культурный парк для детей и взрослых на прилегающей территории. Проектом предусмотрены спортивные поля с подогревом, фестивальная площадка, павильон и мастерские, студии, прогулочные площадки и зеленые зоны, - сообщается на сайте Смольного.

В администрации города особо отмечают, что никакого жилого строительства у нового СКК не будет.