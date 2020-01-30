2020-01-30T13:55:20+03:00
Звезды

«В Лувре без китайцев тихо, в Эрмитаже - благодать»: Шнуров написал стишок про коронавирус

Лидер группировки «Ленинград» не остался стороне от самой хайповой темы в мире
Петр КИБЕР
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Сергей Шнуров написал стих про коронавирус.Сергей Шнуров написал стих про коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Китайский коронавирус, о котором сейчас говорит весь мир, не мог укрыться от внимания острого на язык Сергея Шнурова. Лидер группы «Ленинград» решил хайпануть и написал стих по нынешней ситуации. Вспомнил Шнур и про Эрмитаж, директор которого пожаловался на отсутствие туристов из КНР.

- Вспыхнул вдруг коронавирус, У людей полно идей. Путешествуйте по миру, Пока нет очередей. В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже - благодать! Не бывает так, чтоб лихо, Не могло чего-то дать.

Накануне ситуацию со снижением потока китайских путешественников прокомментировал Михаил Пиотровский.

- Все, кто ругаются и недовольны их количеством в Петербурге, будут довольны. А те, кому нужно, чтобы кто-то платил полную стоимость, чтобы реализовывать социальные программы «Эрмитажа», то теперь этих туристов не будет, - рассказал журналистам бессменный руководитель музея.

Недополученный доход планируют подсчитать позднее.

Напомним, что из-за коронавируса 2019-nCoV в Китае скончались свыше 170 человек. Основной очаг «заразы» - провинция Ухань, находится, фактически, на осадном положении. Многие авиакомпании отменили полеты в КНР, а некоторые страны, в том числе Россия, закрыла границы с Китаем на Дальнем Востоке.

Но вирус подбирается и с другой стороны. В 250 километрах от Петербурга, в Финляндии, у прибывшего из КНР туриста диагностирован коронавирус. Мужчина госпитализирован.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

«И зарплату можно еще ниже»: Сергей Шнуров в стихах дал напутствие новому премьер-министру России

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Коронавирус у людей

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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