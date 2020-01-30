«В Лувре без китайцев тихо, в Эрмитаже - благодать»: Шнуров написал стишок про коронавирус

Китайский коронавирус, о котором сейчас говорит весь мир, не мог укрыться от внимания острого на язык Сергея Шнурова. Лидер группы «Ленинград» решил хайпануть и написал стих по нынешней ситуации. Вспомнил Шнур и про Эрмитаж, директор которого пожаловался на отсутствие туристов из КНР.

- Вспыхнул вдруг коронавирус, У людей полно идей. Путешествуйте по миру, Пока нет очередей. В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже - благодать! Не бывает так, чтоб лихо, Не могло чего-то дать.

Накануне ситуацию со снижением потока китайских путешественников прокомментировал Михаил Пиотровский.

- Все, кто ругаются и недовольны их количеством в Петербурге, будут довольны. А те, кому нужно, чтобы кто-то платил полную стоимость, чтобы реализовывать социальные программы «Эрмитажа», то теперь этих туристов не будет, - рассказал журналистам бессменный руководитель музея.

Недополученный доход планируют подсчитать позднее.

Напомним, что из-за коронавируса 2019-nCoV в Китае скончались свыше 170 человек. Основной очаг «заразы» - провинция Ухань, находится, фактически, на осадном положении. Многие авиакомпании отменили полеты в КНР, а некоторые страны, в том числе Россия, закрыла границы с Китаем на Дальнем Востоке.

Но вирус подбирается и с другой стороны. В 250 километрах от Петербурга, в Финляндии, у прибывшего из КНР туриста диагностирован коронавирус. Мужчина госпитализирован.

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