Жан-Поль Готье: «Фрик - это шик!»

Легендарный кутюрье, создатель мужской юбки и браслета из консервной банки лично представит российской публике свой эпатажный проект. Выступления пройдут в Северной столице с 31 января по 2 февраля в БКЗ «Октябрьский».

17 января Жан-Поль Готье официально сообщил о своем уходе из высокой моды. Его показ в Париже 22 января стал последним. Теперь модельер планирует посвятить себя авторским спектаклям.

Театрализованный показ Fashion Freak Show уже покорил всю мировую моду, поэтому ажиотаж в Петербурге был ожидаем.Фото: Олег ЗОЛОТО

Fashion Freak Show - это театрализованный модный показ, танцевальное ревю и визуализированная история из жизни самого кутюрье. Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в Париже. Оно покорило не только его родную Францию, но и всю мировую моду.

- Сразу хочу предупредить, что в своем спектакле я не говорю о хаосе, который происходит вокруг, - делится Жан-Поль Готье. Я рассказываю историю о своей жизни, о своей детской мечте: о ребенке, который сначала хотел создать театральный спектакль, потом начал заниматься модой и через нее вернулся к своей ранней мечте и смог ее осуществить. Я говорю о том счастье, каким является осуществление детской мечты.

Жан-Поль задействовал в показе 200 специально созданных костюмов и лучших нарядов от модельера. В российский спектакль будут добавлены модели из коллекции «Русский Конструктивизм» 1986 года. По словам кутюрье, это одна из его любимых и ярких коллекций.

По словам Готье, показ посвящен исполнению его детской мечты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Модели Готье - настоящие фрики. Они бесцеремонные, яркие и провокационные, но при этом ранимые и беззащитные. Фрики для модельера - люди, которые поняли и приняли свое отличие от окружающих. Жан-Поль признался, что фрики вдохновляют и восхищают его с детских лет.

Команда создателей Fashion Freak Show - настоящие профессионалы. Режиссером и содиректором выступил Тони Маршалл, композитором и музыкальным продюсером - Нил Роджерс, хореографом - Марион Мотин, который ставил выступления самой Мадонне. Жан-Поль Готье выполняет множество ролей. Он одновременно автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и главный герой.

После выступлений в Петербурге спектакль отправится радовать московских зрителей. С 6 февраля команда Готье будет давать спектакли в Московском Дворце Молодежи.