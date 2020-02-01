Присяжные признали виновным в убийстве архангельского каннибала, который кроме людей ел кошек и собак

Коллегия суда присяжных вынесла вердикт по одному из самых громких дел в Архангельской области за последнее время. Местного жителя обвиняли не только в убийстве трех человек, но и каннибализме. По версии следствия, 51-летний мужчина спаивал своих приятелей, а потом резал их во сне. Мясо людей он ел.

- Следствием установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017 года обвиняемый, в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу, убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

При этом поначалу следователи не осознавали весь объем преступления. Расследование началось с пропажи местного жителя, в квартиру которого вселился подозреваемый. Родителям убитого к тому моменту мужчины он рассказал, что их сын уехал на заработки.

Мужчина рассказал полицейским о своих деяниях, но потребовал суда присяжных. Фото: кадр с видео СК РФ

Позднее были найдены останки погибшего и других убитых, которые не имели родных. Экспертам пришлось немало потрудиться, прежде чем принадлежность останков удалось определить.

Ну а когда не было людей, злоумышленник ел собак, кошек и прочих мелких животных. Их кости нашлись в пакетах вместе с человеческими. Задержать любителя человечины удалось лишь осенью 2019 года. Проведенная позднее психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Сам мужчина, несмотря на то, что все рассказал следствию, и, фактически, признался в содеянном, потребовал рассмотрения своего дела судом присяжных. Но сочувствия он не получил. Коллегия народных заседателей признала жителя Архангельска виновным и не заслуживающим снисхождения. Теперь меру наказания каннибалу определит суд.

По статье «Убийство двух и более лиц, в целях использования тканей потерпевших» ему грозит пожизненный срок.