Тринадцать проектов в области благотворительности и КСО поборются за награды второй премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад

Премия «Серебряный Лучник» - Северо-Запад пройдет в Петербурге во второй раз. Событие объединит лучших экспертов в сфере PR и бизнес-коммуникаций. Как и в прошлом году, премию «Серебряный Лучник» - Северо-Запад будет принимать Санкт-Петербургский государственный университет. Премия уже зарекомендовала себя как уникальное событие для всех специалистов, работающих в сфере PR и бизнес-коммуникаций. Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ».

На сегодняшний день на победу в премии претендуют более 80 проектов. 13 из них поданы в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность». В эту номинацию входят интересные проекты в сфере благотворительности, корпоративного волонтерства и социальных программ, имеющие большую значимость для общества, меняющие жизни людей. Среди участников - проект «Квест: Интернет безопасный» из Калининграда, он призван обучить подростков ответственному поведению в Интернете и самоконтролю. В проекте применялось игровое интерактивное развивающее обучение.

Другой проект — «Память» — из Санкт-Петербурга посвящен поиску пропавших без вести, погибших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Его миссия — установить судьбы солдат Великой Отечественной войны, считающихся пропавшими без вести. «Время не должно стереть из нашей памяти имена героев и их подвиги», — говорит Андрей Добрый, руководитель Интернет-издательства PDG и портала Neva.Today, куратор проекта.

Проект «Судьба на выбор» начался в 2018 году и продолжился и в 2019 году при поддержке компании «Газпром переработка». Идея проекта - внедрение новой модели организации проживания в детских домах. Ребятам дают возможность почувствовать, что такое самостоятельная жизнь, тем самым подготовив их к взрослой жизни. «Здесь дети проходят социализацию, живут в обстановке, приближенной к семье. Понятно, что им помогают воспитатели и наставники, но тем не менее здесь дети сами учатся делать то, что делают наши дети, проживая в семьях. Поэтому мы приняли решение, что этот проект очень важен, и мы будем помогать им и в дальнейшем», — рассказала Юлия Митрофанова, руководитель службы по связи с общественностью компании «Газпром переработка».

На вторую премию также подал свой проект и Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк». Проект носит название «Юный финансист». Это образовательный проект для учащихся школ, гимназий, а также незащищенных групп населения из детских домов, центров поддержки семейного воспитания, мультицентров социальной и трудовой интеграции, направленный на создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей и молодёжи.

- За время реализации проекта более 200 учебных заведений СЗФО приняли в нём участие, из них половина – в Петербурге. Для нас это не просто коммуникационный и обучающий проект. Это пример комплексного подхода к воспитанию нового финансово грамотного поколения, — рассказал Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, принявший непосредственное участие в запуске проекта и создании VR-ролика для школьников.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад получил участник номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», а именно проект «Страна других. Дети», который осуществила медиа-группа «Западная пресса».

Уже совсем скоро будет оглашен шорт-лист премии. В него войдут проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов. В этом году в шорт-листе – семь проектных номинаций: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» и «Digital коммуникации».

Все участники, которые войдут в шорт-лист, получат допуск в финал, и будут публично защищать свои проекты перед жюри 7 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете.

Проект, который получит Гран-при премии, автоматически попадет в шорт-лист XXIII Национальной премии «Серебряный Лучник», мероприятия которой пройдут в Москве 20 - 21 февраля 2020 года.